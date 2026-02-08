C’è un profumo che racconta Cagliari meglio di mille parole: quello de La Cagliaritana, la pizzetta di pasta sfoglia per eccellenza. Dorata, friabile, amata da generazioni nei bar e nelle pause di ogni giorno, oggi ha finalmente un nome e un’identità.

Da anni era ovunque, eppure mancava qualcosa: un simbolo, una voce, un racconto. La Cagliaritana nasce recuperando la ricetta autentica e restituendo valore a un prodotto profondamente legato alla cultura cittadina. Non è una semplice pizzetta: è un pezzo di Cagliari pronto a farsi conoscere anche fuori dall’isola.

Semplice e irresistibile, unisce tradizione e innovazione: è vegana, inclusiva e capace di incontrare gusti diversi.

La Cagliaritana: identità e tradizione in una pizzetta.

