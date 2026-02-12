Esiste un luogo dove il confine tra architettura e natura sfuma, dove il profumo delle essenze mediterranee si intreccia a quello di una cucina ricercata, creando un equilibrio raro tra bellezza, gusto e benessere. Quel luogo è Ros’e Mari Farm & Greenhouse che, dopo la consueta pausa stagionale, si prepara a riaprire le proprie porte in una data carica di fascino e significato: il 14 febbraio.

La scelta di ripartire in occasione di San Valentino non è casuale, ma trasforma la celebre “serra-ristorante” in una cornice naturale d’eccezione per chi cerca un’esperienza sensoriale completa, capace di andare oltre la semplice cena. Ros’e Mari diventa così il luogo ideale per celebrare l’amore in tutte le sue forme, attraverso un percorso che coinvolge vista, olfatto, gusto e percezione dello spazio.

Varcare la soglia della struttura significa immergersi in un’oasi di luce e vetro, un ambiente sospeso nel tempo dove il design botanico dialoga con l’architettura contemporanea. Per la serata inaugurale, la serra si vestirà di una luce nuova, studiata appositamente per esaltare l’intimità dei tavoli e la bellezza della vegetazione che vive rigogliosa all’interno dello spazio. Un’atmosfera avvolgente, elegante e mai artificiosa, pensata per accompagnare gli ospiti in un’esperienza autentica e coinvolgente.

È un ritorno atteso da chi cerca quella sensazione di distacco dal frenetico ritmo quotidiano che solo un contesto così raffinato, immerso nel silenzio e nella quiete della campagna oristanese, sa offrire. Ros’e Mari si conferma così un luogo in cui il tempo rallenta e ogni dettaglio contribuisce a creare un senso di armonia e benessere.

Il cuore pulsante della riapertura resta la proposta gastronomica. Il menu ideato per il 14 febbraio rappresenta un vero e proprio manifesto della filosofia di Ros’e Mari: rispetto assoluto per la stagionalità, valorizzazione delle materie prime d’eccellenza prodotte dalla tenuta e una visione creativa contemporanea che trasforma ogni piatto in un racconto, capace di esprimere territorio, ricerca e sensibilità culinaria.

Ma la vera novità di questa stagione è la possibilità di vivere l’esperienza in modo totale, trasformando una serata speciale in una fuga rigenerante. La riapertura coinvolge infatti anche le camere dell’albergo, concepite come un rifugio di charme dove il design essenziale incontra il massimo comfort. Le stanze, eleganti e curate in ogni dettaglio, sono state progettate per integrarsi armoniosamente con il paesaggio circostante, offrendo agli ospiti un ambiente intimo e rilassante.

Prolungare l’emozione della cena con un soggiorno esclusivo significa riscoprire il lusso della lentezza: svegliarsi circondati dalla quiete della tenuta, dopo aver vissuto la magia di una serata in serra, rappresenta il completamento ideale di un’esperienza dedicata al benessere, al gusto e alla bellezza autentica.

Se San Valentino segna il via ufficiale della nuova stagione, la ripresa dell’attività promette un calendario ricco di appuntamenti e novità, confermando Ros’e Mari Farm & Greenhouse come punto di riferimento regionale per chi ama il fine dining dall’anima green e un’accoglienza d’eccellenza, capace di far sentire ogni ospite parte di un’atmosfera sospesa nel tempo.

L’appuntamento è dunque per venerdì 14 febbraio, per inaugurare un nuovo capitolo di questa affascinante storia fatta di stile, natura e ospitalità.

Prenotazioni:

+39 351 58 38 866

www.rosemari.it

Informazione promozionale a cura di Ros’e Mari

© Riproduzione riservata