San Valentino è il giorno in cui i sentimenti prendono forma e colore. In questa occasione, Fioricolture Sorrentino ed Erminio Pani (Gruppo Sorrentino) propongono una selezione di composizioni floreali pensate per trasformare ogni emozione in un gesto autentico. Dalle rose rosse intramontabili ai bouquet personalizzati, ogni creazione nasce da una profonda attenzione alla qualità e dalla convinzione che ogni fiore possa raccontare una storia d’amore, nuova o consolidata nel tempo.

Per la festa degli innamorati è attivo un servizio di consegna a domicilio puntuale e curato, con diverse modalità di acquisto: direttamente nei punti vendita di via Is Mirrionis 103 e viale Regina Margherita 81, online su www.fioricagliari.com, tramite WhatsApp al 070 2040206 con pagamento rapido, oppure attraverso l’app Deliveroo.

A San Valentino, l’invito è a sorprendere chi si ama con un gesto semplice ma significativo, firmato Fioricolture Sorrentino ed Erminio Pani – Gruppo Sorrentino.

