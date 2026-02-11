Non è frequente che un vino bianco italiano riesca a imporsi in una selezione internazionale dominata da grandi rossi e nomi storici. Maìa, Vermentino di Gallura DOCG della cantina Siddùra, ci è riuscito: è l’unico bianco italiano inserito nella Top 10 “Wines of the Year 2025” del Decanter, una delle classifiche più selettive e influenti del panorama enologico globale. La scelta porta la firma di James Button, Regional Editor for Italy della rivista britannica, e rappresenta molto più di un riconoscimento tecnico. È, piuttosto, una dichiarazione di intenti: la Sardegna entra a pieno titolo nel linguaggio internazionale dell’eccellenza, non come curiosità regionale, ma come modello stilistico compiuto.

Maìa è un vino che nasce da un equilibrio misurato, lontano dagli eccessi e dalle scorciatoie del consenso immediato. Le sue uve provengono da vigneti radicati su suoli di granito sabbioso, una delle matrici geologiche più identitarie del nord-est Sardegna. La vendemmia manuale, la selezione rigorosa dei grappoli e un affinamento prevalentemente in acciaio sui lieviti — con un passaggio calibrato in legno — restituiscono un profilo che combina tensione, profondità e precisione aromatica. Nelle note di degustazione, Button parla di freschezza agrumata, sapidità, richiami di oliva verde e alloro, accanto ai sentori più classici di pera, pompelmo e pesca. Ma al di là della descrizione sensoriale, ciò che colpisce è la coerenza stilistica: Maìa non cerca di stupire, ma di raccontare, con chiarezza e continuità, una visione del Vermentino capace di attraversare il tempo. Non è un caso isolato.

Il vino di Siddùra vanta già un palmarès che include decine di premi internazionali e solo nel 2025 anche il primo posto in una precedente selezione nazionale di Decanter dedicata ai vini Vermentino italiani e una medaglia di platino con 97 punti al Decanter World Wine Awards. “Confrontarsi con le produzioni nazionali e internazionali è sempre stato per Siddùra una filosofia di vita: 971 riconoscimenti internazionali confermano la qualità e l’eleganza dei prodotti che, anno dopo anno, consentono alla cantina di misurarsi con i mercati più affermati – sottolinea Mattia Piludu, direttore generale di Siddùra -.

Il riconoscimento internazionale conferma la qualità e la coerenza di Maìa, una vera bandiera dell'eccellenza vitivinicola sarda che conquista il palcoscenico globale con eleganza, carattere e una firma inconfondibile”. Siddùra, in poco più di quindici anni ha contribuito a ridefinire l’immagine del vino isolano, spostando il racconto dalla sola forza del territorio alla sua capacità di dialogare con i mercati globali.

I numeri parlano di centinaia di riconoscimenti internazionali, ma è la continuità qualitativa — più che l’accumulo di premi — a rappresentare il vero tratto distintivo della cantina. L’ingresso di Maìa tra i Wines of the Year 2025 non è dunque un episodio, bensì una consacrazione. La selezione annuale di Decanter nasce da migliaia di degustazioni e da un processo di valutazione che tiene insieme qualità tecnica, identità territoriale, visione produttiva e valore culturale.

Essere scelti significa aver superato un confronto serrato con alcune delle migliori etichette del mondo, dimostrando non solo eccellenza sensoriale, ma anche personalità e riconoscibilità. Per la Sardegna del vino, questo risultato assume un valore simbolico rilevante. Racconta un’isola che non si limita a custodire tradizioni, ma le interpreta con linguaggio contemporaneo, capace di parlare a critici, operatori e appassionati internazionali. E racconta una Gallura che, attraverso il Vermentino, diventa centro di una narrazione enologica matura. In un panorama globale sempre più affollato, Maìa si impone per sottrazione, precisione e fedeltà a sé stesso.

Un riconoscimento che rafforza il posizionamento internazionale della cantina e il ruolo del vino come leva economica del territorio.

Informazione promozionale a cura di Siddùra

© Riproduzione riservata