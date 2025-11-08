L'ultima puntata di un'avvicente competizione alla creatività e l'innovazione nel jazz, con la dedica ferma al maestro Isio Saba: questa domenica al Jazzino di Cagliari si chiudono le semifinali del Premio dedicato al jazzista isolano, con quattro formazioni alla prova e una sola che farà parte della rosa di nomi in finale, prevista per il prossimo 30 novembre al Teatro Massimo.

A partire dalle 21, si alterneranno sul palco i candidati della serata: prima è la cantautrice Alessandra Diodati, con una ricerca vocale libera che paragona all'altro grande interesse della pittura, a cui seguiranno i Koda Quintet e il loro sound a metà tra vintage e contemporaneo, firmato da Leonardo Odierna (sax tenore), Matteo Capacchione (sax contralto), Alfonso Marra (pianoforte), Damiano De Matteis (contrabbasso) e Luca D'Arco (batteria). Terzo nome della serata è il quartetto di stampo moderno Liliana Sommariva - No Other Universe, capitanato dall'omonima cantante e pianista e completato da Antonio Saldi (sax alto), Federico Giolito (contrabbasso) e Giovanni Nardiello (batteria). Infine, ultima in scaletta è l'ispirazione newyorchese del Quintet di Saverio Zura (chitarra), alle cui composizioni si uniscono Manuel Caliumi (sax contralto), Filippo Galbiati (piano), Andrea Esperti (contrabbasso) e Francesco Benizio (batteria).

La nutrita ed esperta giuria è composta da Francesca Corrias, Michele Palmas, Giacomo Serreli, Sara Deidda, Bebo Ferra, Marti Jane Robertson, Andrea Saba e Antonio Benoni e con il coordinamento di Paolo Carrus e del direttore artistico Gianrico Manca.

© Riproduzione riservata