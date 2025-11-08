Domenica 9 novembre, la città di Castelsardo si tingerà di rosa e solidarietà per ospitare la manifestazione “Walk For the cure”. L’iniziativa “Camminiamo insieme per la prevenzione” prevede una camminata solidale per la promozione della salute femminile e la lotta contro i tumori del seno, un messaggio di speranza e di amore verso le donne. Il ritrovo al porto turistico alle 10.15 per la registrazione e il ritiro della maglia ufficiale di "Mater & Komen" . Partenza alle 11 per passeggiata dal porto turistico, percorrendo un tratto suggestivo che porterà fino alla Piazza Nuova. L'intero ricavato delle donazioni effettuate sarà devoluto in favore dei progetti di Komen Italia che verranno sviluppati in Sardegna in collaborazione con il Mater Olbia Hospital. Un sostegno concreto e mirato al nostro territorio. Alla iniziativa hanno collaborato il coordinamento volontari Komen Italia, Komen Italia in Sardegna e tutti coloro che hanno contribuito per la riuscita dell’evento, compresa l’assessore Grazia Lorenzoni.Un servizio navetta sarà operativo dal termine dell'evento per il rientro al porto turistico.

