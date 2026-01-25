Il Craf da Banana, ricchezza della gastronomia oristanese, è considerato il ristorante tipico, per la sua cucina tradizionale e, fortemente, legata ai prodotti di stagione: tanto da creare piatti che riecheggiano di un perfetto connubio di sapori e natura. Quando la stagione invernale si fa largo, entrando nella sua massima espressione, si apprezzano i prodotti del momento e, di certo, il carciofo rappresenta uno dei prodotti più rappresentativi dell’agricoltura sarda e, in generale, uno degli ortaggi caratteristici di numerose ricette della tradizione culinaria. In effetti, nelle campagne dell’oristanese, la raccolta di questo alimento segna un momento centrale dell’anno, soprattutto, perché legato a pratiche agricole che sono tramandate per generazioni e, inoltre, si tratta di un ingrediente che, da sempre, occupa un posto di rilievo nella cucina tradizionale della Sardegna.

Ecco che a Oristano, il Craf da Banana interpreta il prestigio della stagionalità dando rilievo alla genuinità delle materie prime. La filosofia che il ristorante segue è concentrata sulla valorizzazione e rispetto dei prodotti del territorio, selezionati, in maniera accurata, in base al loro ciclo naturale e inseriti in una proposta gastronomica che mantiene un forte legame con le radici locali.

In occasione della stagione invernale, la cucina ha costruito un percorso interamente dedicato al carciofo: che viene proposto come filo conduttore di un menu degustazione pensato per raccontarne sfumature, consistenze e potenzialità. Un itinerario gastronomico che accompagna il commensale attraverso diverse interpretazioni dell’ingrediente, nel rispetto della sua identità e della tradizione culinaria dell'isola sarda.

Il percorso, proposto al costo di 45 euro per persona, comincia con una Entrée a base di mousse di carciofo su croccante di pane. Segue l’antipasto, chiamato per l'occasione, il carciofo CBT, quindi il primo piatto, un Vialone Nano declinato in tre consistenze. Il secondo piatto è rappresentato da uno stufato di vitello di carciofo, con una preparazione legata ai tempi lenti della cucina tradizionale. A conclusione della proposta: il dessert vede un soffice al carciofo, che ne esplora l’utilizzo anche in chiave dolce.

Ogni proposta culinaria segue il ritmo delle stagioni e si adatta a ciò che la terra offre in ogni periodo dell’anno, esaltandone le potenzialità così da regalare agli ospiti del Ristorante Craf da Banana un'esperienza ricca di sapori. In questo contesto così ricercato, il carciofo rappresenta molto di più di un solo ingrediente perchè traduce in gusto un simbolo di identità e di continuità tra il passato e il presente. Ogni piatto servito, pertanto, vuole raccontare una storia fatta di territorio, gesti antichi e dando rilievo a una filiera corta.

La stagione invernale, tradizionalmente legata alla convivialità e ai momenti di condivisione, trova nella tavola uno spazio privilegiato di incontro. Ancora una volta, infatti, la gastronomia si conferma uno strumento attraverso cui narrare il territorio e le sue ricchezze, restituendo in questo modo il valore inconfondibile di eccellenza locale. Le mani esperte della cucina del Ristorante Craf da Banana, scelgono produttori locali così da offrire ai propri clienti dei piatti sempre freschi e di alta qualità, privilegiando l'autenticità stagionale che rendono unico ogni ingrediente.

Per deliziarsi con le specialità sarde, proposte dal Ristorante Craf da Banana, si può prenotare ai contatti:

T. 0783/70669

M. info@ristorantecrafdabanana.com

