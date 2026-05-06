Il governo dell'Argentina, il Paese da cui è salpata la nave da crociera su cui è stato rilevato un focolaio di hantavirus, ha confermato 41 casi della malattia dall'inizio del 2026 e ha riferito che l'attuale stagione epidemiologica mostra una diffusione della malattia superiore rispetto agli anni precedenti. E soprattutto "superiore alla soglia di epidemia", secondo quanto appena comunicato dal Ministero della Salute del paese sudamericano.

«A livello nazionale, la stagione 2025-2026 mostra un numero di casi che si colloca, per quasi tutto il periodo analizzato, al di sopra della soglia di epidemia, con un aumento sostenuto dei casi accumulati nel corso della stagione», ha indicato il Ministero.

Secondo l'ultimo Bollettino epidemiologico nazionale, l'Argentina ha registrato finora in questa stagione - compresa tra lo scorso luglio e giugno di quest'anno - 101 casi, di cui 32 decessi, il che corrisponde a un tasso di letalità del 31,7%, superiore a quello delle stagioni precedenti. A due mesi dalla fine della stagione in corso, i dati registrati mostrano un aumento significativo rispetto alle stagioni precedenti, in cui si erano registrati numeri molto inferiori: 57 nella stagione 2024-2025, 75 nella stagione 2023-2024, 63 nella stagione 2022-2023, 43 nella stagione 2021-2022, 54 nella stagione 2020-2021 e 83 nella stagione 2019-2020.

Ieri, sul caso dei contagi a bordo della nave da crociera, l'Oms ha lanciato l'allarme di una possibile trasmissione da uomo a uomo.

(Unioneonline)

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