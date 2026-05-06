Incidente nell’agro di Sorso, dove ieri sera, intorno alle 18, la squadra del distaccamento di Porto Torres è intervenuta per il recupero di una persona rimasta bloccata su un pino, ad un’altezza di una decina di metri.

L’uomo, che stava lavorando in quota, per lo sfoltimento dell’albero, mentre tagliava un ramo, è stato colpito dallo stesso sulla schiena rimanendo bloccato nei movimenti.

La squadra, giunta nella strada vicinale Lu Tuvaraggiu, vista la complessità della situazione ha chiesto dalla centrale l’intervento di supporto del gruppo Speleo Alpino Fluviale e di un’autoscala.

I primi tentativi di avvicinamento con l’autoscala non hanno consentito il recupero della persona, vista la distanza dalla strada e l’avvallamento del terreno. Dopo alcuni tentativi non andati a buon fine, è stato richiesto l’invio dell’elicottero Drago con a bordo gli elisoccorritori.

Nel frattempo, continuavano le operazioni e manovre di avvicinamento con l’autoscala, sino al momento nel quale si è riusciti ad avvicinarsi all’uomo e portarlo dentro il cestello. Una volta portato a terra il ferito è stato trasferito in ambulanza 118 al pronto soccorso del Santissima Annunziata.

L’uomo ha riportato un trauma lombo sacrale per il colpo ricevuto. L’intervento è durato 2 ore circa.

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