Torna la consegna delle mascotte per i nati al Policlinico Duilio Casula. Dopo gli orsetti, che hanno caratterizzato le nascite del 2024, il 2025 è stato l’anno che ha colorato i corridoi della Ginecologia e Ostetricia con 1058 elefantini.

L’appuntamento per la festa della consegna “elefantini nascite 2025” è sabato 9 maggio dalle 10 alle 13, nel piazzale antistante la biblioteca Universitaria, dentro la Cittadella universitaria di Monserrato. La consegna, quest’anno, avverrà per mese di nascita dei piccoli e delle piccole e sarà coordinata dal personale del Dipartimento materno infantile del Policlinico Duilio Casula, che organizza l’evento.

Nel corso della manifestazione verranno anche illustrate le principali manovre di disostruzione delle vie aeree nel lattante e nel bambino, con all’intervento dell’ostetrica Anna Paola Pusceddu, istruttrice di primo soccorso pediatrico certificata. L’ostetrica illustrerà in modo pratico e accessibile come agire in maniera consapevole, offrendo ai genitori strumenti utili per la gestione delle emergenze domestiche.

Parallelamente alla consegna, sarà allestito un piccolo rinfresco offerto dagli organizzatori dell’evento.

(Unioneonline/v.l.)

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