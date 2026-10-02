La Clinica Deasalus affianca alla medicina estetica servizi specialistici di endocrinologia e dermatologia per offrire una presa in carico completa del paziente.

L'attività endocrinologica è rivolta alla diagnosi e al trattamento di patologie ormonali e metaboliche, tra cui disturbi tiroidei, diabete, insulino-resistenza, variazioni di peso, stanchezza cronica, acne, irsutismo e dislipidemie.

In ambito dermatologico sono disponibili percorsi dedicati alla gestione di macchie cutanee, acne, cicatrici, rosacea, capillari, verruche, onicomicosi, smagliature e trattamenti di skin resurfacing.

Ogni percorso nasce da una valutazione medica personalizzata, con l'obiettivo di individuare la terapia più appropriata e ottenere risultati equilibrati, rispettosi delle caratteristiche di ogni paziente.

Informazione promozionale a cura di Clinica Deasalus

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