Una piscina non è più necessariamente un elemento da vacanza. Una seconda zona living può diventare lo spazio riservato agli ospiti, una veranda trasformarsi nel soggiorno dei mesi più miti, due ingressi indipendenti permettere a generazioni diverse della stessa famiglia di condividere una proprietà senza rinunciare alla propria autonomia.

Anche il modo di valutare una casa sta cambiando: non conta soltanto ciò che un immobile possiede, ma soprattutto ciò che permette a chi lo sceglie di fare. Una trasformazione particolarmente evidente nel segmento delle proprietà di fascia alta, dove posizione, metratura e qualità costruttiva rimangono fondamentali, ma non bastano più. Privacy e condivisione, benessere, efficienza energetica, tecnologia, spazi esterni realmente utilizzabili e possibilità di abitare la proprietà oltre i tradizionali mesi estivi sono diventati elementi capaci di orientare la scelta.

In Sardegna questa evoluzione apre scenari differenti. La stessa isola può essere il luogo della seconda casa utilizzata poche settimane, oppure il punto nel quale riunire una famiglia che vive in città o Paesi diversi.

“È cambiato il modo in cui le persone ci raccontano la casa che stanno cercando – spiega Adriana Terragni, Office manager di Brili e Brilas –. Sempre più spesso il cliente parte dalle proprie esigenze e non da una tipologia immobiliare: ci descrive come vorrebbe trascorrere il proprio tempo, chi vivrà con lui, quanto utilizzerà la casa e quali aspetti considera irrinunciabili. Il nostro compito è tradurre queste indicazioni nella ricerca della proprietà più adatta”.

Una villa indipendente in vendita a Pittulongu, sul litorale di Olbia, offre un esempio concreto. La proprietà, da 350 metri quadrati, con quattro camere, tre bagni, garage, piscina e giardino privato. Ma sono soprattutto la distribuzione e le dotazioni a raccontare come uno stesso immobile possa adattarsi a esigenze diverse. I due livelli sono collegati, ma dispongono anche di accessi indipendenti. La villa può quindi essere vissuta come un’unica grande residenza oppure offrire spazi autonomi a familiari e ospiti.

Al piano principale le grandi vetrate accompagnano la zona living verso l’esterno; al livello inferiore un secondo soggiorno con cucina a vista, due camere e un bagno costruiscono un’altra dimensione dell’abitare. La privacy non significa così isolamento, ma possibilità di condividere luoghi e tempo mantenendo la propria indipendenza. C’è poi il benessere. Una zona wellness con sauna e vasca idromassaggio, la piscina con idromassaggio, la zona barbecue, le verande e gli spazi aperti spostano dentro la quotidianità esperienze tradizionalmente associate alla vacanza. Al piano superiore, un’ulteriore veranda con vasca idromassaggio guarda verso il mare. E c’è un altro lusso, meno immediatamente visibile: quello della funzionalità. Impianto solare termico, pozzo con riserva d’acqua, domotica e riscaldamento e raffrescamento canalizzati contribuiscono a rendere la casa efficiente e utilizzabile nelle diverse stagioni.

“Oggi una proprietà di prestigio non si misura sommando singoli elementi – sottolinea Terragni –. Piscina, vista mare, metratura o giardino sono importanti, ma il valore percepito nasce dal modo in cui tutto questo dialoga con le esigenze di chi dovrà abitare la casa. Per questo conoscere il cliente è importante quanto conoscere l’immobile”.

È qui che la consulenza diventa parte della scelta. L’attività dell’agenzia immobiliare Brili – Brilas comprende servizi rivolti sia a chi acquista sia a chi vende, con strategie personalizzate di valorizzazione e marketing degli immobili e assistenza anche dopo la compravendita.

“La Sardegna può essere vissuta in molti modi e non esiste una casa adatta a tutti – aggiunge l’Office manager di Brili e Brilas –. Il nostro lavoro è anche questo: conoscere il territorio abbastanza bene da mettere in relazione luoghi, proprietà e persone”.

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Informazione promozionale a cura di Brilas

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