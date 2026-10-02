Incendio in un'azienda agricola a Guamaggiore: capannoni in fiamme nella notte. Dalle 23 circa di ieri, è in corso un intervento per un incendio divampato all’interno di un’azienda agricola in un'area rurale della località Mistiris a Guamaggiore.

La sala operativa del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari ha inviato sul posto una squadra del distaccamento di Mandas e un’autobotte di supporto dalla sede centrale. L’incendio sta interessando alcuni capannoni destinati allo stoccaggio del foraggio, oltre a diverse attrezzature e mezzi da lavoro presenti all’interno dell’azienda. I Vigili del fuoco stanno operando con tre automezzi per circoscrivere e spegnere le fiamme. Al momento non risultano coinvolte persone. Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area, i Vigili del Fuoco avvieranno gli accertamenti per stabilire le probabili cause dell’incendio.

(Unioneonline/En.Ne.)

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