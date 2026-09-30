Se state pensando di godervi la Capitale in tutto il suo splendore, ammirandone le bellezze dall’alto, si può pensare di scegliere tra le diverse terrazze panoramiche che ha da offrire la Città Eterna. C’è davvero l’imbarazzo della scelta nella categoria rooftop Roma, punti strategici per immergersi nei migliori tramonti di quest’incredibile città. Pianificare una fuga romana, per chi parte dalla Sardegna, richiede un’attenta analisi logistica preliminare, specie se l'obiettivo principale è esplorare la straordinaria rete di rooftop e altane che dominano i tetti della Capitale.

Consigli utili da seguire prima di prenotare i vari rooftop a Roma

Prima di prenotare, bisogna raccogliere dettagli cruciali sui servizi ai turisti, ma anche sulle modalità d'accesso ai luoghi d'alta quota più rinomati, come la Terrazza Borromini a Palazzo Pamphilj o il celebre Cielo Bar presso l'Hotel de la Ville. Molte di queste bellezze architettoniche impongono codici d'abbigliamento rigorosi, spesso di tipo casual elegante, vietando calzature sportive o abbigliamento da spiaggia soprattutto durante le fasce orarie serali. Diventa quindi assolutamente necessario informarsi di tutto prima di prenotare il biglietto che dalla Sardegna vi porterà a Roma, in modo da sapere cosa portare con sé in valigia.

Un'altra informazione fondamentale riguarda la politica di prenotazione: i posti migliori per ammirare il tramonto sui monumenti storici vanno bloccati con settimane di anticipo, verificando con cura se la struttura richiede una consumazione minima obbligatoria o prevede formule d'ingresso specifiche per i cocktail bar. Sono semplici regole che appartengono alla maggior parte dei rooftop Roma e che bisogna assolutamente seguire per poter usufruire dei vari servizi.

Il periodo migliore per godersi Roma dall’alto

Dal punto di vista climatico e stagionale, è essenziale studiare l'andamento del tempo per evitare giornate eccessivamente afose o piovose che comprometterebbero l'esperienza all'aperto, tenendo conto che diverse terrazze dispongono di coperture mobili ma riducono notevolmente la disponibilità dei tavoli panoramici in caso di maltempo. Chiaramente non si ha modo di poter conoscere il meteo nei giorni in cui si decide di prenotare tale viaggio, ma in genere il periodo della primavera inoltrata è senza dubbio consigliato per questo tipo di esperienza romana.

C’è da dire che per chi viaggia partendo dalla Sardegna gode di un vantaggio strategico notevole grazie ai collegamenti aerei garantiti dal regime di continuità territoriale in vigore sugli scali di Cagliari, Alghero e Olbia con destinazione Roma Fiumicino. Questo sistema tariffario agevolato permette ai residenti e alle categorie idonee di pianificare gli spostamenti con una spesa calmierata e bagagli inclusi, sebbene sia indispensabile muoversi per tempo per trovare i posti liberi nei voli di linea mattutini o serali.

Una volta atterrati a Fiumicino, l'ideale per raggiungere rapidamente il centro storico ed iniziare il tour dei rooftop Roma è utilizzare il treno diretto Leonardo Express fino alla stazione Termini, ottimizzando i tempi ed evitando il traffico del Grande Raccordo Anulare. Integrare la flessibilità dei collegamenti marittimi o aerei sardi con un itinerario mirato tra i tetti barocchi di Roma garantisce un'esperienza memorabile, coniugando la comodità della partenza insulare con la meraviglia di una vista dall’alto senza pari sulla Città Eterna. Non potete lasciarvi scappare l’occasione di vivere Roma da una prospettiva diversa dal solito turismo, lo spettacolo migliore è infatti ciò che viene proposto dalla natura al calar del sole.

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