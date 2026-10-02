Notte di fuoco ad Assemini, furgone distrutto da un incendio in sosta. Il rogo è divampato intorno alle 21 di ieri sera nella zona di via Piave. Intervento dei Vigili del fuoco intorno alle 21 di ieri, per l’incendio di un autofurgone in sosta nei pressi di via Piave, ad Assemini. Sul posto è intervenuta una squadra di pronto intervento della centrale operativa del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Cagliari, che ha provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l'area interessata dall'incendio.

Non ci sono persone coinvolte. Al termine delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, i Vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti finalizzati a stabilire le probabili cause dell'incendio.

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