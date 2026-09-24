Nel mercato degli integratori alimentari la parola «qualità» compare quasi ovunque. Proprio per questo conviene guardare ai fatti: da dove arrivano le materie prime, dove e come viene prodotto un integratore, chi ne verifica i lotti e che cosa ne pensano i consumatori.

BIOGENA, azienda austriaca a conduzione familiare, offre parecchi elementi concreti su cui basare un giudizio. Per capire se la definizione di BIOGENA integratori premium di alta qualità sia davvero meritata, vale la pena osservare da vicino l’azienda, il suo modo di produrre, i riconoscimenti più recenti e tre novità che ne riassumono bene l’approccio.

Un’azienda di famiglia con una visione olistica del benessere

BIOGENA ha sede a Salisburgo e a Vienna e dispone di ulteriori sedi in Germania, Gran Bretagna e Stati Uniti. Da oltre vent’anni l’azienda, guidata dal fondatore Dr. Albert Schmidbauer, porta avanti una visione olistica del benessere che unisce basi scientifiche, attenzione costante alla qualità e un approvvigionamento responsabile delle materie prime.

Oggi BIOGENA conta 500 collaboratori e una rete di oltre 30.000 medici e terapeuti. I clienti sono più di un milione, distribuiti in oltre 90 Paesi, e più di 500.000 persone fanno parte del club BIOGENA. Numeri che danno la misura di un marchio cresciuto ben oltre i confini austriaci.

Produzione interna: la qualità nasce alle porte di Salisburgo

Uno dei tratti che distinguono BIOGENA è la produzione in casa. Gli integratori nascono nel BIOGENA Good Health World di Koppl, vicino a Salisburgo, dove ogni anno vengono realizzate fino a 1,5 miliardi di capsule. Nonostante i volumi, il metodo resta quello della manifattura: ogni fase, dalla selezione delle materie prime alla ricerca e sviluppo fino al prodotto finito, è trasparente e tracciabile.

I controlli non si fermano allo stabilimento. Ogni singolo lotto viene analizzato in modo indipendente dall’istituto tedesco LEFO, e la produzione è certificata secondo lo standard di sicurezza alimentare FSSC 22000. Le materie prime sono ingredienti di marca provenienti da fornitori leader a livello globale.

A questo si aggiunge il principio delle sostanze pure, che BIOGENA applica alle oltre 300 formulazioni del proprio assortimento: niente additivi superflui, niente biossido di titanio, OGM, nanoparticelle o stearato di magnesio, né coloranti e aromi artificiali. Una scelta che rende le etichette più semplici da leggere e che si riassume nel motto aziendale «Austrian Science inside».

I riconoscimenti di qualità conferiti a BIOGENA nel 2026

Sette primi posti al MARKET Markttest 2026

Il riconoscimento più recente arriva dal MARKET Markttest «Immunsystemstärker 2026», lo studio dedicato ai marchi di integratori per il sistema immunitario. L’indagine è stata condotta dal MARKET Institut tra marzo e aprile 2026 tramite un sondaggio online su 1.000 persone, campione rappresentativo della popolazione austriaca a partire dai 16 anni. BIOGENA si è classificata al primo posto in sette categorie: marchio top, simpatia, fiducia, importanza per l’Austria, solidità nelle crisi, innovazione e propensione alla raccomandazione.

Alcuni valori spiccano in modo particolare. Tra gli utilizzatori, BIOGENA raggiunge il 47 % nella propensione alla raccomandazione, primo posto della classifica, mentre con il 42 % nella simpatia segna il miglior valore del settore. A questi primati si aggiungono piazzamenti tra i primi tre in altre quattro categorie, fra cui responsabilità sociale e sostenibilità. Su tutte le 15 dimensioni analizzate, il marchio figura inoltre tra i cinque migliori.

Per Julia Hoffmann, COO di BIOGENA, i risultati confermano che l’azienda viene associata non solo alla qualità dei prodotti, ma anche a fiducia, capacità di innovazione e responsabilità. In un ambito delicato come quello del sistema immunitario, sottolinea, è decisivo che le persone possano fidarsi di un marchio nel lungo periodo.

Marken-Monitor e Familien-Award: le valutazioni della ÖGVS

Una conferma ulteriore arriva dal Marken-Monitor Austria: KUNDEN-CHAMPION 2026 (Monitoraggio dei brand austriaci: CAMPIONI DEI CLIENTI 2026). In questa rilevazione gli integratori del marchio si sono aggiudicati due riconoscimenti: Top Soddisfazione dei clienti e Top Qualità.

Risultati di rilievo sono arrivati anche dal Familien-Award Österreich 2026 (Premio austriaco per la famiglia 2026) – Le migliori offerte per le famiglie. BIOGENA ha conquistato il 1° posto per il parametro «tollerabilità» e ha ottenuto la valutazione «Eccellente» nelle categorie qualità e soddisfazione complessiva.

Entrambi i riconoscimenti si basano su studi indipendenti condotti dalla ÖGVS – Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH, istituto di ricerca austriaco specializzato nelle indagini sui consumatori. Il giudizio nasce quindi da un confronto diretto: il campione di intervistati è stato chiamato a esprimersi su più operatori del settore.

La nuova BIOGENA PLAZA di Monaco di Baviera

Che BIOGENA intenda il benessere come qualcosa di più ampio del singolo integratore lo dimostra anche la nuova BIOGENA PLAZA di Maximiliansplatz, nel cuore di Monaco di Baviera, che apre ufficialmente le sue porte a settembre 2026.

Le PLAZA ampliano l’offerta del marchio con servizi dedicati a longevity e biohacking. A Monaco il programma comprende, tra l’altro, crioterapia, allenamento IHHT, allenamento per la densità ossea, terapia a luce rossa, linfodrenaggio e allenamento con ossigeno iperbarico. Il format è già presente in altre città: a Düsseldorf, per esempio, BIOGENA gestisce dalla fine del 2025 una PLAZA di oltre 1.000 metri quadrati sulla Königsallee.

La nuova apertura si inserisce in un’idea di salute a tutto tondo, in cui micronutrienti, diagnostica, servizi di longevity e l’offerta formativa della BIOGENA ACADEMY si completano a vicenda.

L’impegno di BIOGENA per integratori di qualità

Il modo in cui BIOGENA traduce questo approccio nei singoli prodotti emerge con chiarezza da tre novità pensate per esigenze molto diverse tra loro: le giornate di forte impegno mentale, le gambe messe alla prova dalla routine quotidiana e l’allenamento sportivo.

1. L-treonato di magnesio Magtein®

Il magnesio è tra i minerali più conosciuti, ma non tutte le sue forme sono uguali. L-treonato di magnesio Magtein® si distingue proprio per questo: si tratta di magnesio legato all’acido L-treonico, un metabolita della vitamina C, ottenuto con un processo di lavorazione in più fasi a partire da vitamina C e carbonato di magnesio.

La differenza rispetto agli integratori di magnesio convenzionali sta nell’impostazione. Questi ultimi puntano soprattutto a compensare una carenza del macroelemento; il magnesio L-treonato, invece, mette al centro il ruolo del magnesio a livello cerebrale. Non a caso questa forma suscita un interesse crescente nella ricerca in ambito neuroscientifico e cognitivo, che si è occupata tra l’altro della sua capacità di attraversare la barriera emato-encefalica.

Sul piano nutrizionale, il magnesio contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso, alla normale funzione psicologica e alla riduzione di stanchezza e affaticamento. BIOGENA utilizza l’ingrediente di marca originale Magtein®, con 155 mg di magnesio per dose giornaliera. La confezione da 180 capsule copre 60 giorni; la formula è vegana, senza lattosio e senza glutine, e si rivolge a chi affronta decisioni importanti, lunghi periodi di studio o una quotidianità particolarmente intensa.

2. VenoPrime® – Complesso venoso

Lunghe ore alla scrivania, turni in piedi, viaggi in auto o in aereo, giornate di caldo intenso: sono tutte situazioni in cui gambe e sistema venoso vengono sollecitati più del solito. Proprio per questi periodi BIOGENA ha sviluppato VenoPrime® – Complesso venoso, un complesso premium di micronutrienti ed estratti vegetali.

Il punto di forza è l’ampiezza della formula. Alla base c’è un complesso di diosmina ed esperidina (DiosVein®), affiancato da estratto di foglie di vite rossa (VinOleaf™), OPC da estratto di semi d’uva, estratto di ippocastano (Venocin®) ed estratto di radice di rusco.

Completano la composizione vitamina C, manganese, rame e vitamina B6, micronutrienti con funzioni ben precise: la vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene per il normale funzionamento dei vasi sanguigni, il rame al mantenimento dei normali tessuti connettivi e il manganese alla normale formazione del tessuto connettivo. La vitamina B6 contribuisce invece al normale metabolismo energetico.

Ciò che rende VenoPrime® particolare è questa combinazione sinergica: invece di puntare su un singolo principio attivo, riunisce estratti vegetali standardizzati e micronutrienti in un’unica formula premium, disponibile in confezione da 60 capsule.

3. BIOGENA Sports – Power³ Hybrid

BIOGENA Sports – Power³ Hybrid appartiene a una nuova generazione di nutrizione sportiva funzionale, sviluppata per atleti ambiziosi e per chi desidera trarre di più dal proprio allenamento. Tra le discipline di riferimento figurano Hyrox, CrossFit, fitness funzionale e sport di squadra.

La formula poggia su tre sistemi di ingredienti complementari. Il primo è la creatina: ogni porzione apporta 5 g di creatina monoidrato, e la creatina aumenta la prestazione fisica in caso di esercizi di forte intensità, ripetuti e di breve durata.

Il secondo è TriBsyn™, un’innovativa tecnologia di beta-alanina a rilascio controllato. Il rilascio più graduale garantisce una tollerabilità migliore rispetto alla beta-alanina convenzionale ed è pensato in particolare per ridurre la tipica sensazione di formicolio che molti sportivi associano alla forma classica. Secondo il produttore, la tecnologia offre inoltre una maggiore biodisponibilità.

Il terzo pilastro è PeptiStrong®, un ingrediente a base di peptidi ricavati da un idrolizzato proteico di fave, inserito come parte integrante del concetto di prestazione e recupero del prodotto.

Particolarmente interessante è l’approccio privo di stimolanti. Power³ Hybrid non si affida all’effetto immediato tipico di molti pre-workout, ma è concepito come integrazione quotidiana, anche nei giorni di riposo. Il prodotto è vegano, disponibile in pratici stick e figura nella Cologne List®, la banca dati degli integratori analizzati per la presenza di sostanze dopanti.

Un marchio premium che si lascia verificare

La qualità, nel caso di BIOGENA, non resta un’affermazione di facciata, ma poggia su elementi concreti e verificabili: una produzione di proprietà alle porte di Salisburgo, il test indipendente di ogni singolo lotto da parte dell’istituto LEFO, la certificazione FSSC 22000 e il principio delle sostanze pure, applicato a oltre 300 preparati.

Lo stesso approccio si ritrova nelle tre novità. Magtein®, VenoPrime® e Power³ Hybrid si rivolgono a esigenze e pubblici diversi, ma condividono un criterio preciso: ingredienti di marca studiati e documentati, dosaggi dichiarati con chiarezza e assenza di additivi superflui. È su questo terreno, più che su quello delle promesse, che un integratore può essere valutato.

A questi elementi si aggiunge l’esperienza dei consumatori: i sette primi posti ottenuti al MARKET Markttest 2026 e le valutazioni della ÖGVS restituiscono un quadro di elevata fiducia, qualità percepita e tollerabilità. Nel loro insieme, questi aspetti contribuiscono a spiegare il posizionamento di BIOGENA nel segmento premium e la sua crescente disponibilità anche per il pubblico italiano, che può acquistare l’intero assortimento attraverso lo shop italiano dell’azienda.

Come per qualsiasi integratore alimentare, anche i prodotti BIOGENA non sostituiscono una dieta varia ed equilibrata né uno stile di vita sano. In caso di dubbi sull’assunzione o di esigenze specifiche, è sempre opportuno consultare il proprio medico o farmacista.

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