Quando in una famiglia arriva un lutto, il tempo per decidere è pochissimo e non sempre si hanno la lucidità e le informazioni necessarie. Ed è in quelle ore che il tema dei costi diventa delicato: non perché parlarne sia sconveniente, ma perché nessuno dovrebbe firmare qualcosa che non ha compreso fino in fondo.

Il primo diritto di una famiglia è scegliere liberamente l'impresa funebre. Nessun ospedale o struttura sanitaria può indicare un nome o orientare la scelta: la decisione spetta ai familiari, sempre.

Il secondo è ricevere un preventivo scritto e dettagliato prima di conferire l'incarico. Un preventivo serio distingue due cose diverse. Da un lato i servizi dell'impresa: feretro, vestizione e composizione della salma, trasporto e autofunebre, personale, camera ardente, disbrigo delle pratiche. Dall'altro le anticipazioni, cioè le somme che l'impresa versa per conto della famiglia: diritti e bolli comunali, tariffe cimiteriali, cremazione, necrologie. Vedere le due colonne separate permette di capire quanto si paga per il lavoro dell'impresa e quanto è stabilito da altri.

È su questo punto che il Gruppo Sorrentino ha costruito il proprio modo di lavorare. Il preventivo viene consegnato per iscritto e spiegato riga per riga, prima di qualsiasi impegno: cosa è compreso, cosa non lo è, perché una voce costa quello che costa. E resta fedele a sé stesso fino alla fine. Quello che viene concordato al tavolo è quello che la famiglia troverà al momento del pagamento: nessun ritocco, nessuna voce comparsa dopo.

A questo si affianca un servizio completo, curato internamente in ogni passaggio: dalla prima telefonata alle pratiche burocratiche, dalla camera ardente ai fiori, fino alla lapide. Un solo interlocutore, che risponde di tutto.

La trasparenza, in questo mestiere, non è un argomento commerciale. È la condizione perché una famiglia, a mesi di distanza, possa ricordare quei giorni senza il retrogusto di essersi sentita sola davanti a una firma.

Informazione promozionale a cura di Sorrentino Sas

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