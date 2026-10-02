Ariete – Brillate sempre di più nelle sfide che state affrontando. Un confronto sincero riporterà equilibrio e fiducia...

Toro – Finalmente ritrovate una certa stabilità. Una conferma attesa da tempo rafforzerà i vostri ultimi progetti.

Gemelli – Cambiate passo, ma con leggerezza: solo così la curiosità diventerà la vostra alleata migliore.

Cancro – In questa giornata ascoltate il vostro cuore: una risposta arriverà quando smetterete di rincorrerla.

Leone – Guidate chi vi vuole bene senza forzare: il senso di sicurezza che esprimete ispira chi vi sta accanto.

Vergine – Costruite quello che vi sta a cuore con pazienza: piccoli passi porteranno risultati più grandi del previsto.

Bilancia – Tra tutto, voi scegliete sempre l’armonia. Oggi un incontro positivo riporterà entusiasmo e nuove prospettive.

Scorpione – In questa giornata trasformate un dubbio profondo in una forza rinnovata: fidatevi della vostra lucidità.

Sagittario – Un cambiamento di programma si rivelerà parecchio fortunato. Vi farebbe bene respirare un po’ di libertà...

Capricorno – Una decisione concreta consoliderà la vostra posizione. Non volevate più rispetto? Eccovi accontentati...

Acquario – Voi avete il pregio di saper innovare con equilibrio. Una bella novità porterà entusiasmo e buoni contatti.

Pesci – Lasciate un po’ di spazio anche ai vostri sogni: una sorpresa addolcirà le vostre prossime giornate.

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