Al centro di Cagliari, nella storica palazzina di via Ada Negri 28, nel Palazzo Marini, negli anni Settanta la cara Assunta Pittaluga ha fondato la sua scuola di danza, destinata a diventare un autentico polo artistico. Da sempre e negli anni, la Scuola di Danza Assunta Pittaluga ha concentrato la sua attenzione verso molteplici

forme artistiche, aumentando la rosa dell’espressività: recitazione, musica, arti figurative. Numerosi ballerini e insegnanti si sono formati proprio in questa scuola.

La proposta artistica è ampia e il fulcro è da sempre la danza classica.

Ai bambini sono dedicati i corsi di Pre-danza (dai 3 anni) e i vari livelli della propedeutica, corsi di tecnica accademica per i giovanissimi e per adulti, compresi i principianti, corsi e lezioni anche individuali per vari livelli e ogni età. Si aggiungono i corsi di Modern, Heels, Danze Orientali, corsi di Sbarra a terra e quelli di ginnastica.

E ancora: Tango argentino con Pier Gavino Meridda; Coscienza Corporea ®, ovvero la disciplina riservata a danzatori e attori, a lungo studiata da Anna Paola Contis e insegnata da Laura Merci; Euritmia con Korinna Kreutzmann e il Metodo Feldenkrais ® con Stefania Polato. Inoltre nella struttura svolge le sue attivita' l'Accademia internazionale del Musical Cagliari diretta da Emanuele Diana.

Fondamentale ricordare che la Scuola di Danza Assunta Pittaluga ospita laboratori e stages, momenti di formazione e contributo di compagnie internazionali e collaborazioni con circuiti artistici regionali e non.

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