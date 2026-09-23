Nel cuore del nord-est della Sardegna, dove il turchese del mare incontra il verde della macchia mediterranea e il granito disegna da secoli il profilo del paesaggio, l'architettura è chiamata a confrontarsi con un'identità forte, immediatamente riconoscibile. A Porto Rafael, il dialogo con il territorio prende forma in una villa che mette in relazione architettura contemporanea, tradizione gallurese, alta manifattura, artigianato locale e design su misura. Non una semplice dimora di prestigio, ma un progetto in cui ogni elemento contribuisce a costruire un modo di abitare profondamente legato al luogo.

Il lusso non viene affidato all'ostentazione, ma alla qualità del progetto, alla scelta dei materiali e alla cura dei dettagli. Una filosofia che emerge già dall'esterno. Le linee della villa sono sinuose e organiche, mentre le facciate candide catturano la luce intensa della Sardegna e richiamano, attraverso forme morbide e grandi archi, alcuni tratti delle costruzioni tradizionali del territorio, reinterpretandoli in chiave contemporanea. La struttura sembra assecondare il terreno, cercando una continuità con la vegetazione e le rocce che la circondano.

Il cuore dell'outdoor è la grande piscina a sfioro, concepita non soltanto come spazio dedicato al benessere, ma come vero elemento architettonico. Intorno, il deck realizzato in listoni introduce una superficie calda e materica che dialoga con la pietra e con l'acqua. È però il granito sardo a stabilire il legame più diretto con il territorio. Un grande monolite naturale è stato integrato nel disegno della piscina e del solarium fino a diventare parte del progetto: una sorta di scultura naturale, punto focale dello spazio e richiamo immediato alla componente più aspra e primordiale del paesaggio gallurese. La roccia, anziché rappresentare un limite, diventa così uno degli elementi distintivi della villa.

All'interno l'atmosfera si fa più raccolta, senza interrompere il rapporto con l'esterno. La zona notte è dominata da una palette delicata di bianco, crema e tortora, tonalità capaci di amplificare la luce naturale proveniente dalle grandi vetrate ad arco affacciate sulla piscina e sul mare.

Uno degli elementi di maggiore impatto è il soffitto a cupola, decorato a mano con complessi motivi geometrici e floreali. Una lavorazione minuziosa, frutto di ore di manodopera specializzata, che trasforma una componente architettonica in una vera superficie artistica. È proprio in dettagli come questo che emerge il valore dell'alta manifattura: la qualità non dipende soltanto dal pregio del materiale utilizzato, ma dal tempo, dalle competenze e dalla precisione necessari per lavorarlo.

La stessa logica guida la progettazione degli arredi. Ogni elemento è stato studiato e realizzato su misura, facendo procedere architettura e interior design lungo un'unica direzione. Dal divano in tessuto materico firmato Cloto ai mobili inseriti nelle nicchie murarie, fino agli spazi destinati ai libri, ogni soluzione contribuisce alla fluidità degli ambienti. Anche la tecnologia viene integrata con discrezione: la nicchia che ospita la TV permette a un elemento tipicamente contemporaneo di inserirsi nell'architettura senza spezzarne la morbidezza delle forme.

Ma è nel rapporto tra interno ed esterno che la villa esprime con maggiore chiarezza la propria idea dell'abitare. In Sardegna gli spazi aperti possono diventare, per buona parte dell'anno, un'estensione naturale della casa: soggiorno, sala da pranzo, luogo di incontro e spazio dedicato al riposo. Qui il concetto di “vivere all'aperto” viene sviluppato come parte integrante del progetto.

Oltre la piscina si apre infatti una grande area lounge coperta, pensata per offrire riparo nelle ore di sole più intenso senza interrompere il contatto con il paesaggio. La struttura è sorretta da tronchi di castagno e completata da una pergola che filtra la luce, creando durante la giornata continui giochi di ombre sulle superfici sottostanti.

Sotto la pergola trovano posto l'area pranzo e una cucina outdoor completamente attrezzata. Anche in questo caso la scelta dei materiali risponde contemporaneamente a esigenze estetiche e funzionali: acciaio corten, pietra e legno di iroko sono materiali robusti, adatti a confrontarsi con l'aria salmastra, ma capaci di inserirsi con naturalezza nel linguaggio della villa. Le sedie intrecciate e il tavolo in legno massiccio completano uno spazio pensato per la convivialità, trasformando pranzi e cene in momenti pienamente immersi nel paesaggio.

L'area relax è punteggiata da pouf in tessuto tecnico e lettini prendisole di design, disposti per godere della vista sul giardino roccioso e sulle colline di granito. Gli spazi non sono organizzati intorno a un'unica funzione, ma offrono differenti possibilità di utilizzo nel corso della giornata, alternando aree conviviali e angoli più appartati.

Lo stesso principio ritorna sotto i grandi archi bianchi dei porticati, dove la villa svela spazi di quiete studiati nei dettagli. Un daybed sartoriale in legno massello sbiancato, rivestito con cuscini dalle trame intrecciate a mano, offre un punto di osservazione privilegiato sul prato curato e sugli ulivi secolari. Falegnameria d'arte, tessuti, lavorazioni manuali e materiali naturali concorrono così a costruire un'atmosfera ricercata ma rilassata, coerente con il contesto in cui la casa è inserita.

La villa di Porto Rafael racconta quindi un'idea di lusso che passa attraverso il progetto prima ancora che attraverso il valore dei singoli oggetti. Il monolite di granito lasciato protagonista, il soffitto lavorato a mano, un mobile disegnato per inserirsi esattamente in una nicchia, il castagno utilizzato per sostenere la pergola o l'iroko scelto per affrontare le condizioni dell'ambiente marino sono espressioni differenti dello stesso linguaggio.

Non si tratta di riprodurre il passato, né di utilizzare la tradizione come semplice elemento decorativo. Il progetto parte piuttosto dall'identità del territorio per tradurla attraverso materiali, tecniche e soluzioni contemporanee. Il mare, il granito, la luce e la vegetazione non rimangono fuori dalle pareti della casa, ma ne influenzano forme, aperture e modalità di utilizzo.

È in questo equilibrio che tradizione, architettura, alta manifattura e design su misura riescono a convergere. Una dimora nella quale il comfort nasce dalla funzionalità degli spazi, il prestigio dalla qualità delle lavorazioni e l'eleganza dalla capacità di dialogare con ciò che la circonda. Perché in un luogo dalla personalità forte come la Gallura, la forma più autentica di lusso può essere proprio questa: creare qualcosa di unico senza interrompere il rapporto con il paesaggio.

Informazione promozionale a cura di Produzione Arredamenti Paola

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