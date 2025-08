Momenti di apprensione stasera nella spiaggia di Masua, lungo la costa sud-occidentale della Sardegna. Intorno alle ore 20:00, un’autovettura è scivolata in una scarpata a causa di un guasto tecnico.

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias, attivati dal Comando provinciale di Cagliari.

La squadra, dopo aver messo in sicurezza l’area e stabilizzato il veicolo per evitare ulteriori movimenti pericolosi, è riuscita a riportarlo nel parcheggio in condizioni di sicurezza.

Fortunatamente non si segnalano feriti né danni a persone.

