È in corso in questi minuti un blitz dei Carabinieri a Orosei, dove questa mattina dalle 6 sono entrate in azione almeno sette pattuglie con il supporto di un elicottero. L’operazione si sta svolgendo nei pressi di via San Francesco, dove i militari stanno eseguendo perquisizioni e sequestri nell’ambito di un’attività investigativa.

Secondo le prime informazioni, l’intervento potrebbe essere collegato agli accertamenti eseguiti proprio martedì scorso negli uffici dell’Anagrafe del Comune di Orosei. In quell’occasione i Carabinieri, almeno una ventina, avevano acquisito documentazione e mantenuto sotto sigillo gli uffici per l’intera giornata, impedendo l’accesso al pubblico e sospendendo anche il rilascio delle carte d’identità ai cittadini.

Le verifiche sarebbero proseguite anche nella giornata di ieri negli uffici della Prefettura, dove i militari avrebbero acquisito documentazione relativa alle certificazioni di cittadini stranieri. Non si esclude si tratti proprio di un’operazione contro l’immigrazione irregolare. Al momento non si conoscono i dettagli dell’operazione.

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