Arresti domiciliari a Sassari per una 43enne accusata di aver colpito l'ex compagno con un martello. Secondo le accuse il 60enne era stato ferito riportando una grave frattura con interessamento della prima vertebra cervicale.

La polizia di Stato, su incarico della procura della Repubblica, ha indagato sull'episodio scoprendo che, a compiere il gesto, sarebbe stata la donna che, non accettando la fine del loro rapporto, avrebbe aggredito alle spalle l’ex convivente.

È emerso poi che l'indagata avrebbe in passato tentato di intossicare il compagno somministrandogli psicofarmaci all’interno dei pasti.

Il gip, su richiesta del pubblico ministero, titolare del fascicolo, ha emesso a carico dell'indagata la misura cautelare degli arresti domiciliari, eseguita nei giorni scorsi.



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