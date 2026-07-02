Ondate di missili e droni russi hanno bombardato Kiev e altre città ucraine poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito che la Russia si stava preparando a un altro attacco su larga scala contro l'Ucraina.

Dieci persone sono state uccise e almeno altre 56 ferite, tra cui due bambini, secondo quanto dichiarato dal capo dell'amministrazione militare della città di Kiev, Tymur Tkachenko, e dal sindaco Vitali Klitschko. Lo riporta il Kyiv Independent.

Durante l'offensiva, la Russia ha lanciato decine di missili da crociera e balistici contro Kiev, oltre a sferrare attacchi di massa con droni in diverse regioni. L'attacco ha distrutto edifici residenziali, danneggiato un hotel nel centro di Kiev e incendiato palazzi a più piani.

«Il nemico sta nuovamente prendendo di mira le zone residenziali e uccidendo i civili. Abbiamo assistito a gravissime distruzioni e a un numero significativo di vittime, tra cui bambini», ha dichiarato Tkachenko.

(Unioneonline)

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