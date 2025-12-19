Entrerà in servizio nel Comune di Florinas dal 5 gennaio 2026,nell'ambito 1.4 del Distretto Socio-Sanitario di Sassari, il nuovo medico di Medicina Generale, che avrà un incarico provvisorio.

Si tratta della dottoressa Giorgia Perfetto, a cui verranno assegnati d’ufficio i pazienti privi di medico di Medicina Generale dei comuni di Florinas, Ploaghe, Tissi, Ossi, Usini, Cargeghe, Codrongianus, Muros. In particolare nell’ambulatorio di via Grazia Deledda 1, nei locali della Guardia Medica di Florinas, (telefono 3514877495 e email: dott.ssagiorgiaperfetto@gmail.com). Gli orari sono ogni lunedì e mercoledì dalle ore 15.30 alle 17.30 e il martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 10 alle 12.

Con l’arrivo a Florinas del nuovo medico, dal 2 gennaio 2026, verrà sospesa l’attività dell’ambulatorio Ascot.

I numerosi pazienti privi di medico, residenti nei paesi limitrofi a Florinas, dovranno spostarsi e viaggiare per recarsi nell’ambulatorio medico e godere dell’assistenza medica prevista.

