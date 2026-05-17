C’era una volta… la magia del teatro.

Quella che si accende quando si spengono le luci in sala, quando il sipario si apre e per un’ora tutto sembra possibile.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, Teatro Doglio rinnova il suo appuntamento dedicato alle famiglie con “C’era una volta”, la nuova stagione teatrale pensata per accompagnare grandi e piccoli in un viaggio fatto di musica, avventura e personaggi amatissimi.

Da ottobre a marzo, Teatro Doglio porterà sul palco produzioni capaci di trasformare ogni appuntamento in un’esperienza da aspettare e vivere insieme, tra storie senza tempo, mondi fantastici e spettacoli pensati per emozionare pubblici di tutte le età.

Sul palco saliranno alcuni dei protagonisti più amati dell’immaginario dei più piccoli: la Pimpa, Miguel, il Gruffalò, la magia di Hogwarts e l’Ape Maia. A portarli in scena saranno la Fondazione Aida di Verona e la compagnia All Crazy di Milano.

La stagione si aprirà sabato 10 ottobre con “Pimpa. Il Musical a Pois”, produzione della Fondazione Aida di Verona.

Una colorata commedia musicale che celebra i cinquant’anni della celebre cagnolina che ha sempre cinque anni. Diretto da Enzo d’Alò, con drammaturgia firmata insieme a Francesco Tullio-Altan, lo spettacolo immagina un incontro sorprendente tra Pimpa e William Shakespeare, intrecciando fantasia e teatro classico in un racconto capace di parlare ai più piccoli con leggerezza e intelligenza.

Il secondo appuntamento sarà sabato 21 novembre con “Viva la Vida – La grande avventura di Miguel”, musical firmato dalla compagnia All Crazy di Milano.

Miguel, giovane protagonista appassionato di musica, viene catapultato nel mondo dei defunti durante il Día de Los Muertos e intraprende un viaggio emozionante alla ricerca del suo trisavolo musicista. Tra musiche dal vivo, coreografie e incontri sorprendenti, lo spettacolo accompagna il pubblico in un’avventura intensa e coinvolgente.

Sabato 19 dicembre alle ore 18 arriverà “Il Gruffalò”, produzione della Fondazione Aida di Verona.

In occasione dell’uscita della nuova storia “Nonna Gruffalò”, il personaggio creato da Julia Donaldson e Axel Scheffler torna a teatro con una commedia musicale prodotta in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto.

Con testo di Pino Costalunga e Manuel Renga e regia di Manuel Renga, lo spettacolo restituisce sul palco le celebri atmosfere del libro tra costumi ispirati alle illustrazioni originali, canzoni, danza e comicità. Nel bosco, quattro giovani amici danno vita alla storia del topolino astuto che inventa una creatura terribile per sfuggire ai predatori: il mitico Gruffalò.

Il nuovo anno proseguirà sabato 20 febbraio con “Magic School Musical – I misteri di Hogwarts”, produzione All Crazy di Milano.

Protagonista dello spettacolo è Merlino, un giovane mago deciso a scoprire le origini del proprio passato. Insieme alla maghetta Tara affronterà enigmi, prove e poteri oscuri tra torri e camere segrete della scuola di magia più famosa di sempre. Uno spettacolo ricco di mistero e avventura che coinvolgerà direttamente anche i piccoli spettatori.

Gran finale sabato 20 marzo alle ore 18 con “L’Ape Maia – Il Musical”, grande produzione firmata DeAPlaneta Entertainment in co-produzione con All Crazy e S.M. Sales&Consulting.

Diretto da Michele Visone, lo spettacolo celebra il cinquantesimo anniversario dell’ape più amata di sempre attraverso una storia che accompagna il pubblico in un mondo fantastico fatto di fiori giganti, natura e amicizia. Un viaggio emozionante tra libertà, scoperta e rispetto per l’ambiente, pensato per coinvolgere tutta la famiglia.

Tutti gli spettacoli andranno in scena alle ore 18.

La campagna abbonamenti è attiva online e presso i canali Box Office Sardegna.

L’abbonamento consentirà di accedere a una tariffa agevolata sull’intera stagione, mantenere lo stesso posto in sala e ricevere sorprese dedicate agli abbonati.

Dal 12 al 19 maggio sarà inoltre disponibile una speciale promo Early Bird in galleria: abbonamento a 65,5 euro invece di 75,5 euro.

I biglietti per i singoli spettacoli saranno disponibili a partire dall’8 settembre.

Teatro Doglio.

La magia comincia qui.

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