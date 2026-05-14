Dal 15 maggio il Miglior Eco Resort al Mondo, immerso nel Parco Naturalistico Bellavista, riapre le sue porte ai numerosi ospiti con importanti novità e una visione sempre più orientata al turismo contemporaneo. In Ogliastra, dove il mare incontra le scogliere rosse e il tempo rallenta, l’Arbatax Park Resort, situato nel cuore di una delle cinque Blue Zone riconosciute al mondo, continua a distinguersi come destinazione autentica in armonia tra natura, relax e accoglienza.

Tra le principali novità della stagione 2026 c’è l’affidamento della gestione operativa al Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG), un gruppo turistico internazionale dalle radici italiane. Una collaborazione che apre un nuovo capitolo nella storia del resort, con il traguardo di rafforzare il dialogo tra ospitalità, sostenibilità e valorizzazione del territorio.

«FMTG è un partner che condivide i nostri valori e la nostra visione di turismo sostenibile», ha dichiarato l’imprenditore Giorgio Mazzella. Resta infatti centrale la filosofia che da sempre accompagna il progetto della famiglia Mazzella: regalare un’esperienza profondamente orientata all’ospitalità sostenibile e autentica della Sardegna.

Il resort si prepara così a tornare, per questa stagione, con i suoi tratti più distintivi: sette hotel, sette identità che costruiscono esperienze uniche per la stretta connessione con la natura e il mare. Anche i ristoranti riaprono la stagione con percorsi gastronomici che delizieranno i palati, spaziando dalla cucina internazionale ai sapori più genuini della tradizione sarda.

Importanti gli interventi di rinnovamento sono stati realizzati nel 2025, a partire dalla ristrutturazione di oltre 500 camere nella zona Telis nel cuore verde del resort insieme a Le Ville del Parco. Tra le novità anche il restyling del Borgo Cala Moresca, tra gli angoli più suggestivi della struttura, dove pietra, archi e travi in ginepro richiamano il fascino senza tempo dei borghi che osservano il mare. I progetti rivolti a un domani innovativo per il Borgo Cala Moresca prevedono, entro il 2028, la nascita di un hotel Falkensteiner, con circa 250 camere, che includerà anche il Monte Turri. Proprio quest’ultimo, con le sue iconiche 17 suite, diventerà il cuore esclusivo del Borgo, un boutique hotel dal design contemporaneo e ammaliante.

Resta immutata l’anima dell’Arbatax Park Resort, fatta di luoghi di incanto capaci di rispondere a desideri diversi: Le Dune, a pochi passi dal mare; I Cottage, spazio dalle due anime, in prossimità del mare e affacciati su rigogliosi giardini; l’esclusività de Le Suites, con accesso diretto al mare; fino all’eleganza del Monte Turri, l’unico Adults Only del resort.

Il piano di innovazione proseguirà oltre la stagione 2026: infatti entro il 2027, i quattro hotel, Ville del Parco, Telis, Dune e Cottage, saranno unificati in una fascinosa realtà, il futuro Club Funimation by Falkensteiner, che conterà ben 620 camere e suite, per regalare agli ospiti un'esperienza completa e di incanto.

Nulla è lasciato al caso e l'obiettivo primario resta migliorare, progressivamente, le strutture e i servizi, nel pieno rispetto di quella armonia unica del resort tra ambiente e cultura.

Qui, il soggiorno diventa un invito a rallentare, per trovare rifugio e quiete. Tra spiagge nascoste, escursioni lungo la costa e il fascino di luoghi iconici come Cala Goloritzé, ogni giornata si muove in equilibrio tra relax e avventura. Un'avventura che si esprime tra sport acquatici, natura e attività all’aria aperta.

A completare il percorso di relax il Centro Benessere con SPA Bellavista, spazio dedicato alla rigenerazione del corpo e della mente, dove l’acqua torna a essere elemento essenziale di armonia.

Si cresce insieme, scegliendosi ogni estate: l'Arbatax Park Resort continua a essere uno dei luoghi in cui riscoprire la bellezza del tempo lento.

Per maggiori informazioni, visitare il sito arbataxpark.com

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