Nel momento delicato della perdita di una persona cara, affrontare pratiche burocratiche, documenti e autorizzazioni può diventare un ulteriore peso. Proprio per questo l’Agenzia Funebre Garau rappresenta da decenni un punto di riferimento per tante famiglie, offrendo un servizio completo e professionale che accompagna ogni fase dell’organizzazione funeraria con discrezione, esperienza e umanità.

Dal 1956 l’agenzia opera non solo in Sardegna, ma anche a livello nazionale e internazionale, occupandosi del disbrigo di tutte le pratiche necessarie legate alla denuncia di decesso, alle comunicazioni con Comune e INPS, ai permessi cimiteriali e alla documentazione per sepolture e cremazioni. Un supporto importante che consente ai familiari di vivere il lutto senza doversi preoccupare degli aspetti amministrativi più complessi. L’Agenzia Funebre Garau segue inoltre eventuali pratiche di successione, rilascio di certificati ed estratti di morte.

Informazione promozionale a cura di Agenzia Funebre Garau

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