Città Metropolitana di Cagliari - Con la Determinazione n. 2240/2025 si informa che è stato approvato il bando pubblico a sportello per i contributi destinati alla bonifica di manufatti contenenti amianto, in edifici privati e per quelli privati adibito per uso pubblico, ubicati all'interno della Città Metropolitana di Cagliari.

I Soggetti che potranno beneficiare del contributo saranno, pertanto:

gli Edifici privati, per i quali il contributo è al 60 % delle spese ammissibili, fino a un massimo di € 15.000 lordi; e poi, le Strutture private a uso pubblico (scuole, strutture per anziani e/o per disabili, edifici religiosi) per le quali il contributo si orienta fino a una copertura del 90 %, con un tetto massimo stimato in € 12.000 lordi.

Le Spese ammesse sono quelle che determinano la priorità a rimozione, l'incapsulamento, il trasporto e lo smaltimento in impianti autorizzati. In quest'ottica: fino al 30% il contributo può coprire progettazione, sicurezza in cantiere, ponteggi; mentre fino al 30% anche per opere di ripristino o manufatti sostitutivi purché conformi ai criteri ambientali.

Le Modalità per presentare la domanda sono le seguenti:

la Presentazione esclusivamente online, tramite la piattaforma dedicata della Città Metropolitana di Cagliari; e poi, disporre di un’identità digitale (SPID, CIE o EIDAS per cittadini stranieri) per poter accedere alla piattaforma e compiere la richiesta di bonus.

La Scadenza: il bando è, in effetti, a sportello aperto e, quindi, operativo fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

