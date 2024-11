Nel momento in cui si decide di cambiare casa, la prima sfida da affrontare è quella di arredare la nuova abitazione. Questo è un passaggio fondamentale per due motivi.

Prima di tutto è bene considerare che l’arredo determina la funzionalità che si dà ad un luogo. La scelta dei mobili, del colore delle pareti e di come attrezzare la cucina, dunque, serve soprattutto a fare in modo che l’ambiente risulti il più adatto possibile alle proprie necessità.

Il secondo motivo è invece legato a una questione estetica. La casa è il luogo in cui solitamente si passa più tempo durante l’anno. E proprio per questo è importante scegliere un arredo che soddisfi esteticamente e che sia in grado di rappresentare il proprio carattere.

L’importanza dei quadri nell'arredamento della nostra casa

I quadri e le stampe sono uno dei grandi trend di quest'anno e sempre più persone scelgono di arredare la propria casa, appendendo ai muri opere di questo tipo. Non bisogna infatti sottovalutare quanto i quadri che si decide di mettere in casa, possano totalmente cambiare il modo in cui si vivono gli ambienti.

Per questo è fondamentale scegliere con accuratezza i soggetti con cui abbellire le nostre stanze. Ad esempio chi vive in complessi residenziali in cui non ha un giardino, uno spazio esterno a disposizione, potrebbe riempire la propria abitazione di dipinti floreali che lo facciano sentire più in contatto con la natura.

Fondamentale in questo caso rivolgersi a fornitori serie e professionali, che abbiamo un catalogo ricco e di alta qualità, Se cerchi, ad esempio, un catalogo ampio e variegato di temi e soggetti tra cui scegliere, arreda i tuoi ambienti con i quadri di Cupido Design, di grande qualità e impatto visivo.

In ogni caso, la scelta dei soggetti da esporre in casa, è sempre molto personale e dipende dai propri gusti, dalla propria personalità e da cosa si vuole trasmettere con l’arredo.

L’importanza del colore delle pareti

Il colore delle pareti è solitamente una delle prime scelte che si fanno quando si deve arredare da zero una casa. Un trend sempre più diffuso, è quello di dedicare tantissima attenzione alla scelta dei colori. La maggior parte delle persone opta quasi sempre per dei colori vivaci alle pareti. Il giallo ad esempio, sempre più utilizzato negli ultimi anni, trasmette pace e serenità: un particolare non da poco, quando ad esempio rientriamo a casa dopo una lunga giornata e abbiamo bisogno di ritrovare il sorriso.

Un altro grande trend di arredamento che sta prendendo piede quest'anno, riguarda l’ingresso della casa. Se in passato infatti l’arredamento di questo spazio veniva trascurato, oggi è invece il contrario: si presta grande attenzione a come arredare l’ingresso e accogliere gli ospiti in un ambiente che rispecchi in pieno la propria personalità.

Una delle mode più diffuse ultimamente, è quella di abbellirlo con delle piante che rendano esteticamente più gradevole l’ingresso. Altri invece preferiscono la funzionalità, e optano per degli appendiabiti, in modo che gli ospiti possano subito posare le loro giacche e sentirsi dunque accolti nel miglior modo possibile.

© Riproduzione riservata