“Si potrà godere di Arte, Cultura e Tradizione nella cornice del nostro territorio fatto di Montagne che si tuffano sul mare”

TERTENÌA CITTÀ DEGLI ARTISTI 2025 - IV edizione

Torna nelle vie del centro ogliastrino la kermesse artistica Tertenìa Città degli Artisti, l’evento si svolgerà l'1 e 2 giugno e vedrà cimentarsi nel concorso di pittura estemporanea artisti provenienti da tutta la Sardegna e non solo. Il vincitore riceverà il Premio “Albino Manca”, intitolato all’artista Terteniese distintosi in patria nel suo primo periodo per poi affermatosi negli States.

Gli appuntamenti previsti in questi due giorni sono diversi dall’arte alla cultura, dalle tradizioni all’intrattenimento, il tutto incorniciato nel territorio Terteniese fatto di montagne che si tuffano nel mare.

La manifestazione è inserita nella programmazione del circuito “Primavera nel cuore della Sardegna” ed in contemporanea con l’appuntamento “Monumenti Aperti 2025”.

Il visitatore vivendo il nostro territorio e la nostra comunità godrà di una esperienza sensoriale a 360 gradi.

ARTE:

PREMIO "ALBINO MANCA IV edizione" Concorso di pittura estemporanea lungo le vie del Paese

TERTENIA IN ARTE Mostre personali a cura degli artisti Terteniesi

FIERA ARTIGIANATO Stand produzioni artigianali da tutta la Sardegna

LABORATORI ARTISTICI BAMBINI Realizzazione di opere d'arte urbana su marciapiedi e strade

CULTURA:

Visita guidata ai monumenti e siti di interesse

THE DIVING EAGLE Opera di Albino Manca sorella minore dell'aquila di New York

MUSEO ALBINO MANCA Collezione comunale di oltre 300 opere dell'artista

PINACOTECA COMUNALE Collezione opere di artisti sardi del '900 (Foiso Fois, Mario Delitala, Antonio Corriga e tanti altri)

CHIESA B.V. ASSUNTA E SALONE PARROCCHIALE (Opere del Prete Artista Don Egidio Manca)

CASA MUSEO DEMURTAS Opere dello scultore/pittore Marco Paolo Demurtas

MUSEO DEL COSTUME Esposizione dei costumi Terteniesi originali

TORRE SAN GIOVANNI DI SARRALA Fortezza costiera del '700 di recente restauro

NURAGHE ANASTASI: nuraghe polilobato costiero

TADIZIONE:

Gruppo Folk e Mini Folk “Santa Sofia” Tertenia, Balli popolari di tertenia

"Is Maiomones e Is Ingestus" – Maschera tradizionale Terteniese

PINTADORA - "Pani Pintau" pane tradizionale terteniese

Specialità gastronomiche locali in piazza

INTRATTENIMENTO

Concerto ISTENTALES

Animazione itinerante

Musica dal vivo

Info e Programma sulle pagine social:

Instagram e Facebook Tertenia Città degli Artisti 2025

INFO SUL COMUNE DI TERTENIA

Le prime tracce di insediamenti umani nel territorio di Tertenia risalgono al periodo Neolitico, come testimoniato da 77 nuraghi, 22 villaggi, 34 tombe dei giganti e un pozzo sacro. Tertenia è il paese più meridionale dell’Ogliastra e il suo territorio offre un affascinante connubio tra il mare e la montagna che, partendo dai Tacchi, si adagia sulla costa nelle bianche spiagge di Foxi Manna e Foxi Murdegu. Tertenia può vantare una grande predisposizione artistica da parte dei suoi abitanti. Tra i suoi illustri cittadini vi è uno degli artisti sardi che più si sono distinti in ambito nazionale e internazionale nel secolo scorso: Albino Manca, la cui opera di maggior rilievo è rappresentata dalla “Diving Eagle”, un’imponente scultura in bronzo, posizionata a Battery Park nell’isola di Manhattan a New York. L’opera fu inaugurata dal presidente statunitense J.F. Kennedy nel 1963. Numerose altre sue opere sono esposte nel Museo Civico di Tertenia a lui dedicato. Un’altra figura artistica di spicco del panorama artistico terteniese è quella di don Egidio Manca, cugino di Albino e sacerdote a Tertenia negli anni ‘50. Le sue opere si possono ammirare all’interno della chiesa di Tertenia e nel Museo Parrocchiale a lui dedicato. Tra gli altri artisti si ricordano anche Armando Demurtas, Ottavio Manca, Tommaso Loi e Gianni Manca. All’interno della Casa Comunale è invece allestita una pinacoteca permanente che vanta oltre 40 opere di artisti quali Antonio Corriga, Foiso Fois e Mario Delitala.

© Riproduzione riservata