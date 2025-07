Nieddittas ha aperto il suo nuovo punto vendita ad Arzachena, in viale Costa Smeralda 38, portando nel cuore della Gallura tutta la freschezza del mare di Sardegna.

Il nuovo store, inaugurato il 19 giugno scorso, offre non solo le celebri cozze Nieddittas, ma tutto il prodotto della Cpa, Cooperativa Pescatori Arborea: vongole e ostriche, bottarga e pescato locale. In più, ad Arzachena è possibile acquistare piatti pronti da asporto come insalata di mare e di polpo, il fritto misto, la fregola e i filetti di orata cotti alle patate o al limone.

Uno spazio in pieno centro pensato come una vera e propria boutique, dove estetica e sostenibilità si uniscono grazie all’opera dell’artista Giorgio Casu e alle panchine firmate Blue Eco Lab, realizzate con una speciale mescola che incorpora i gusci di cozze.

Quello di Nieddittas è un punto vendita pensato per chi ama la qualità, il gusto autentico e la comodità: aperto tutti i giorni, dalle 8:30 alle 14:30 e la sera dalle 17:30 alle 20:30, e con servizio di consegna a domicilio su richiesta, al ristorante e anche in barca.

Con questa apertura, Nieddittas rafforza la sua presenza sul territorio della Sardegna, nella capitale del turismo, avvicinando ancora di più il mare sardo alla tavola.

