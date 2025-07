Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale del torneo di Wimbledon. Il numero uno al mondo ha battuto agilmente, in tre set, lo spagnolo Pedro Martínez con il punteggio di 6-1 6-3 6-1 in poco meno di due ore di gioco.

Agli ottavi Sinner sfiderà il vincente del match tra Grigor Dimitrov e Sebastian Ofner. Si giocherà lunedì e sarà il suo diciassettesimo ottavo di finale in uno Slam: in questa particolare classifica, ha appena superato Nicola Pietrangeli (16 ottavi) diventando il primatista italiano di sempre.

Fra gli italiani si è qualificato agli ottavi di Wimbledon anche Flavio Cobolli. Per il romano 6-2 6-4 6-2 sul ceco Jakub Menšík.

