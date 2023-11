“Apre lo Sportello Amico” è il progetto realizzato grazie alla collaborazione fra il Centro Commerciale I Fenicotteri e il Centro addestramento Soft Control. Il progetto, fortemente voluto, nasce nella galleria del Centro Commerciale I Fenicotteri, uno dei centri commerciali dell’insegna Gallerie Sardegna, che identifica i centri gestiti in Sardegna dalla società di servizi e sviluppo immobiliare Nhood.

La centralità della persona si percepisce tramite tutti i progetti portati avanti dai Centri Commerciali di Nhood, da sempre attento al benessere sociale dell’individuo, dell’integrazione e dell’intera comunità.

L’evento scaturisce dalla sempre più crescente necessità per tante persone, di trovare un supporto e un conforto in alcune situazioni legate ai temi sempre più diffusi del bullismo, cyberbullismo o violenza. È qui che nasce la collaborazione fra il Centro di addestramento Soft Control e il Centro Commerciale i Fenicotteri, che lavorando in sinergia hanno dato vita a uno spazio in Galleria interamente dedicato all’ascolto e aiuto di tutte quelle persone che dovessero trovarsi in una situazione di difficoltà e malessere legato alle tematiche del bullismo, cyberbullismo o violenza.

Un’iniziativa, che vede Nhood in prima linea nel divulgare sull’isola, questo forte messaggio di sensibilizzazione.

Il 7 novembre alle ore 16:00 verrà inaugurato lo “Sportello Amico”, che vede la massiccia partecipazione di diverse Istituzioni, Tecnici, Dirigenti Scolastici, Forze dell’Ordine e Rappresentanti di Associazioni Territoriali.

Verrà sviluppato un tavolo tecnico con gli interventi di: Sara Canu, Consigliere Regionale e Presidente della II Commissione Permanente, Stefania Loi , Presidente Commissione Pari Opportunità del Comune di Cagliari, l’Avvocato Solange Pes, l’Avvocato Marcello Marcelli, maestro Pandolfi, Responsabile dello Sportello Amico, Sabrina Meloni, tecnico turistico culturale, docente e co-autrice del libro ”La mia difesa personale è una truffa?”, la Dottoressa Tamara Collu, psicoterapeuta e psicologa, Dalia Kaddari testimonial dello Sportello Amico e campionessa, Nadia Mombelli, Shopping Center Manager dei Centri Nhood in Sardegna.

Lo Sportello Amico avrà un appuntamento fisso: sarà aperto ogni ultimo sabato di fine mese, dalle 9.00 alle 12.00; inoltre sarà sempre attivo il numero di telefono dello sportello 3381930001.

Un’occasione in più per recarsi al Centro Commerciale I Fenicotteri.

“Difendere e salvaguardare i diritti delle fasce più a rischio, cosiddette “deboli”, è un dovere imprescindibile del legislatore. Sul tema del Bullismo e Cyberbullismo, il Consiglio Regionale ha dato grande prova di sensibilità , impegnandoci ad approvare una legge, la N° 18 del 2022, per la prevenzione di questo drammatico fenomeno, a partire dalle scuole primarie e di 2° grado , veri presidi importanti sul territorio, introducendo sportelli d’ascolto per dare un sostegno psicologico e pedagogico ai giovani; non solo ma anche strumenti telematici per garantire l’anonimato e favorire la denuncia da parte dei minori e dei giovani che subiscono violenza. In ottica interdisciplinare anche in ambito sanitario abbiamo previsto misure per la prevenzione e recupero delle vittime, degli autori e degli spettatori di questi gravi atti. È in fase di organizzazione il tavolo permanente di coordinamento regionale sul Bullismo e Cyberbullismo presso l’assessorato competente in materia di politiche giovanili! Infine, nella giornata nazionale contro il Bullismo e Cyberbullismo il consiglio regionale individuerà le iniziative da intraprendere contro questo triste e drammatico fenomeno” afferma Sara Canu, Consigliere Regionale e Presidente commissione lavoro, cultura, formazione professionale in Consiglio Regionale.

“È importante cambiare paradigma e non incasellare più la donna solo ed esclusivamente come vittima. Quello che accade ad una donna che subisce violenza, non può e non deve stigmatizzare la sua condizione. È fondamentale lavorare affinché ci sia il dopo. Che la condizione di chi subisce sia temporanea, e ci si focalizzi su come poter intervenire affinché autostima e indipendenza arrivino puntuali. Il reddito di libertà in questo senso è un grande aiuto” afferma Stefania Loi, Presidente Commissione pari opportunità Comune di Cagliari.

“Ritengo l’assistenza legale fondamentale, in quanto orienta il comportamento da tenersi, in situazioni delicate, da parte di soggetti fragili. Ovviamente considero tale apporto non soltanto da un punto di vista strettamente tecnico- giuridico, ma finalizzato a cercare soluzioni umane di tutela: la legge a servizio dell’uomo e della comunità e non viceversa” afferma l’Avvocato Solange Pes.

“Nel progettare un intervento di prevenzione o contrasto del bullismo bisogna tenere conto della natura di gruppo del bullismo e del cyberbullismo e assumere per quanto possibile un approccio di tipo sistemico. È auspicabile, quanto necessario, quindi, implementare e rafforzare l’azione di intervento sulle istituzioni scolastiche/educative, fornendo loro le indicazioni sui segnali a cui prestare attenzione, informare i soggetti attivi della condotta sulle conseguenze della prevaricazione ed attuare interventi volti a ripristinare relazioni sociali positive tra vittime e compagni per favorirne la ri-socializzazione. Chi scrive ritiene che detti interventi possano avere dei concreti riscontri solo nel medio e lungo periodo, e pertanto ritiene necessario un intervento di informazione sui poteri degli organi scolastici, di tutti gli operatori e di ogni singolo genitore (e cittadino in genere!) sul potere di informativa alla Procura della Repubblica e quindi al Pubblico Ministero. Infatti, con recente riforma, il pubblico ministero è l’unico soggetto che può riferire al tribunale sulla base delle segnalazioni ricevute da chiunque, dopo aver assunto le necessarie informazioni” afferma l’Avvocato Marcello Marcelli.

“Lo Sportello Amico nasce grazie ad un’intuizione, che ha radici nella mia voglia di essere utile alla società di oggi grazie alla mia esperienza di vita. Nel corso della nostra vita affrontiamo decisamente per un numero di infinite volte difficoltà, che io ho deciso di trasformare in opportunità come l’attacco virale del 2017 che mi vede attore di un video tagliato a regola d’arte redatto per screditarmi. Da quella storia decido di trarre forza per sviluppare un’identità parallela chiamata Soft Control. Attraverso lo “Sportello Amico” mi metto a disposizione della società senza filtri, ti ascolterò, ti accoglierò e ti sosterrò. Questo mantra sarà il preambolo di una finestra pedagogica che cercherà in qualche modo di fare la differenza” afferma il Maestro Francesco Pandolfi, Responsabile dello “Sportello Amico”.

“La collaborazione per la produzione “la mia difesa personale è una truffa? “inserita nella Campagna Nazionale contro il Bullismo e Cyberbullismo che si pregia del patrocinio della Regione autonoma della Sardegna a iniziato il suo percorso in un contesto inusuale come un Concorso di Bellezza e potenzialità, proprio perché lo spirito dell’opera nasce con l’intento di spaccare scemi mentali e rinnovare il pensiero della società attuale. Oggi le persone hanno profondamente bisogno di punti di riferimento che contengano valori da riscoprire e come in passato dobbiamo essere capaci di abbandonare la nostra zona comfort e destabilizzare lo status quo, creando nuovi background antropologici. Serve talento, serve coraggio, serve il duro lavoro per poter arrivare a conquistare la nostra mission” afferma Sabrina Meloni, Tecnico turistico culturale e Docente.

“La violenza è una realtà triste e sconvolgente che purtroppo colpisce molte persone in tutto il mondo. Spesso i sopravvissuti di violenza si trovano nel silenzio, sentendosi soli e incapaci di parlare della loro esperienza. Questo sportello d’ascolto è qui per rompere il silenzio, per dare voce a chi è stato vittima di violenza attraverso la costruzione di un patto con la donna accolta e con tutti i soggetti coinvolti nella rete territoriale, per rispondere ai bisogni della stessa e progettare un percorso di vita alternativo alla violenza subita. Il percorso mira alla costruzione di uno spazio di ascolto e sostegno dove rielaborare i vissuti di violenza e riattivare le risorse interne della persona in termini di libertà e autoefficacia, fermo l’obbiettivo di stimolare un processo di autodeterminazione per la fuoriuscita dalla condizione di violenza. Alle donne non offriamo soluzioni precostituite, ma sostegno specifico e informazioni adeguate. Sono davvero onorata di inaugurare questo sportello d’ascolto. Spero davvero che possa essere un luogo di guarigione, di forza e di speranza per tutti coloro che si avvicineranno.” afferma Tamara Collu, Psicologa e Psicoterapeuta.

“Gli atti di bullismo subiti a scuola sono più frequenti nei più piccoli, ed è per questo che già dalle scuole primarie è importante dare i giusti strumenti di consapevolezza ai ragazzini. Sono felice ce ance a Cagliari ci sia la possibilità di incontrare specialisti che aiutino chi ancora non riesce a trovare il coraggio di affrontare la situazione” afferma Dalia Kaddari, campionessa e testimonial dello “Sportello Amico”.

“Oggi siamo in prima linea contro il bullismo, il cyberbullismo e la violenza, perché crediamo, che occorra agire e fare prevenzione nei confronti di queste tematiche, che causano sofferenza a tantissime persone. Ringraziamo tutte le persone che ci aiutano a creare e portare avanti importanti progetti come questo dello “Sportello Amico”, siamo molto orgogliosi” afferma Nadia Mombelli, Shopping Center Manager dei centri commerciali Nhood in Sardegna.

Per maggiori informazioni e programma dettagliato: www.centroifenicotteri.it/

