Zortea: pronto per un livello superiore 

«Sono un giocatore del Cagliari e, finché nessuno si fa avanti, resto e sono contento di esserlo. Ma penso di essere pronto per misurarmi anche con livelli superiori, nel caso in cui fosse possibile». Nadir Zortea non esclude la possibilità di un addio al Cagliari, a un anno dall'arrivo in rossoblù. Acquistato dodici mesi fa dall’Atalanta e autore di una splendida stagione con sei gol, l'esterno ha attirato su di sé gli interessi di altri club (fra cui la Roma, del suo ex allenatore Gasperini) e fa capire di voler ascoltare eventuali offerte. «Il mercato è appena iniziato, la società farà le sue valutazioni in base alle richieste che avrà e ne parleremo sicuramente insieme», le sue parole in un'intervista pubblicata da Sky Sport. Nel giorno della presentazione, il nuovo ds del Cagliari Angelozzi (che lo ha portato a Frosinone) aveva detto che l'intenzione è tenere quasi tutta la rosa, ma che in caso di proposte conterà la volontà del giocatore. Intanto, Zortea si gode a Rimini gli ultimi giorni di vacanza in attesa del raduno di giovedì. «Pisacane mi piace. È molto coraggioso, gli piace giocare con la palla e sicuramente farà bene. Siamo contenti di avere un allenatore che conosce l'ambiente ed è legato alla piazza. Il mio ruolo preferito? Quinto a destra».

