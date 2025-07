Il gran ballo dei portieri rossoblù Scuffet, Radunovic e Sherri in uscita 

Siamo ancora fermi a cinque. Cinque portieri per due maglie, con la terza da tenere nell’armadio in caso di emergenza. Le forbici di Guido Angelozzi serviranno quanto prima per sfoltire la rosa fra i numeri 1, almeno in tre potrebbero partire nei prossimi giorni perché hanno mercato, estero e locale, con il Cagliari che aspetta offerte concrete.

Dietro Elia Caprile, riscattato di lusso e intoccabile – fino alla prima, importante proposta – ci sono Simone Scuffet, Boris Radunovic, Alen Sherri e Giuseppe Ciocci. Alla vigilia della partenza in ritiro, con i primi test atletici ad Assemini e gli allenamenti a Ponte di Legno, Fabio Pisacane si ritrova un reparto abbastanza affollato, scenario abituale per diverse squadre del massimo campionato. La palla passa ad Angelozzi, dopo il super lavoro sui portieri spettato a Nereo Bonato nella passata stagione: le esitazioni di Scuffet e la crisi, l’arrivo di Sherri e la poca maturità mostrata in alcune occasioni, lo scambio Caprile-Scuffet e, dato puramente di cronaca, l’esordio in Serie A di Ciocci.

Lo scenario

Caprile, uno dei migliori portieri della Serie A secondo le classifiche di rendimento, aveva iniziato la sua storia con il Cagliari regalando una prestazione ai limiti dell’incredibile al Meazza contro il Milan. La settimana precedente, fu l’ultima volta di Scuffet in maglia rossoblù a Monza, una vittoria rivelatasi importante nel conto finale. Caprile ha replicato spesso quelle prove di alto livello, convincendo la società a investire su di lui al primo momento utile e lo stesso giocatore disponibile a vestire ancora la maglia del Cagliari.

Scuffet, campione d’Italia con il Napoli dietro Meret, stimato da Antonio Conte e dai compagni, è comunque rientrato dal prestito, operazione slegata dal riscatto di Caprile. Per lui, che avrebbe comunicato la sua indisponibilità a fare il secondo di Caprile, sono arrivate alcune offerte dalla Turchia. In questi giorni, proposte da una delle neo promosse in Serie A, il Pisa. La società sta valutando.

Radunovic ha giocato un ottimo campionato di Serie B da titolare nel Bari. Una media voto alta, la grande sicurezza data a un reparto difensivo non sempre all’altezza delle attese, quindi il ritorno alla società che ne detiene i diritti. Anche lui, lecitamente, non vuole passare una stagione in panchina, preferendo una buona squadra di B per restare sotto i riflettori.

Per Sherri una proposta dal Frosinone, un’intesa che potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore. Certamente non resterà a Cagliari. Si spalanca quindi per il cagliaritano Ciocci la clamorosa ipotesi di fare il dodicesimo, indizi alla mano, se la società decidesse di investire su di lui.

Il mercato

Solo smentite sulla possibilità che lo svincolato Mario Rui, ex Napoli, possa indossare la maglia rossoblù. Si raffredda la pista che portava all’attaccante gambiano del Como Fadera. Due centrocampisti in agenda, entrambi italiani: Pobega (Milan) e Folorunsho (Napoli), per un reparto che ha perso Makoumbou.

RIPRODUZIONE RISERVATA