Bonny all’Inter è ufficiale, il Milan insiste per Jashari 

Arriva l’ufficialità per Bonny all’Inter fino al 2030. «Provo tantissima emozione, sono molto contento di essere qui», il commento dell’attaccante francese prelevato dal Parma, «per me è il sogno di un bambino che si avvera: sono felice, non vedo l’ora di iniziare». Il suo arrivo riporta serenità, almeno per un poco, all’Inter, divisa dalle polemiche dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club e la sconfitta nella finale di Champions. Il mercato dopo Sucic e Luis Henrique deve portare altre forze fresche ma sembra incagliato su Calhanoglu, il cui passaggio al Galatasaray non si concretizza.

Intanto continuano i boatos di mercato che investono Sommer (in caso di partenza del portiere si pensa a Ter Stegen del Barcellona) e Acerbi: l’Al Hilal dell’ex tecnico Simone Inzaghi starebbe provando a portare il difensore in Arabia. Il principale candidato a lasciare Appiano Gentile è Bisseck, sul quale c’è l’Aston Villa. Se il club di Birmingham pagherà 35 milioni l’affare si farà e a quel punto i nerazzurri torneranno dal Parma per prendere Leoni. Va avanti anche il discorso con il Palmeiras per Rios: la società paulista sarebbe disposta trattare la cessione su una base di 21 milioni di euro.

Preso David, la Juventus vuole trattenere Conceiçao e Kolo Muani (sul quale pare essersi lanciato il Chelsea), vendere Vlahovic e rafforzare la rosa con un colpo per reparto. In attacco l’obiettivo resta Osimhen, mentre per Sancho il problema sono gli 8 milioni chiesti come ingaggio perché col ManUnited si potrebbe imbastire uno scambio con Douglas Luiz o Weah. La Roma avrebbe offerto 28 milioni al Flamengo per Wesley. L’alternativa è Ratiu, nazionale romeno del Rayo Vallecano. È sfumato per la fascia sinistra De Cuyper, che il Bruges ha ceduto al Brighton, mentre è vicino l’accordo per il passaggio di Shomurodov al Basaksehir.

L’Atalanta subisce la pressione dei sauditi dell’Al Qadsiah per Retegui, che potrebbe partire per 50 milioni. Una parte dei soldi verrebbe reinvestita per arrivare a Lucca dell’Udinese, cercato anche dal Napoli, al quale si è offerto Skriniar. Al Milan si parla di uno scambio tra Leao e Dani Olmo del Barcellona. Intanto i rossoneri presentano Ricci, ufficializzano il passaggio di Walker al Burnley e insistono per Jashari del Bruges. Il Lecce punta Jeremia Recoba, figlio del Chino (ex giocatore di Venezia e Inter a cavallo tra gli anni ‘90 e 2000).

