Il Psg vuol vincere proprio tutto 

Continua il momento d'oro del Paris Saint Germain che batte 2-0 il Bayern Monaco e raggiunge le semifinali del Mondiale per club e dopo il titolo europeo ora vuole anche quello iridato. Nulla da fare per i bavaresi che non riescono ad avere la meglio sui francesi che, grazie ai gol di Douè al 78' e Dembelé in pieno recupero al 97', proseguono la corsa per aggiudicarsi l'ennesimo trofeo stagionale. Il Bayern può recriminare per non aver sfruttato la doppia superiorità numerica dovuta alle espulsioni di Pacho al 37' del secondo tempo e di Lucas Hernandez al 47' sempre del secondo tempo. I parigini esultano, al contrario, per essere riusciti a portare a casa la qualificazione seppur in nove contro undici nell'ultima parte della gara.

L'incontro è stato segnato anche dal grave infortunio subito da Jamal Musiala: il giovane attaccante dei tedeschi alla fine del primo tempo è stato travolto involontariamente da Gigi Donnarumma in uscita. Immediatamente soccorso ha dovuto lasciare il campo in barella: secondo le immagini televisive la sua caviglia ha subito una torsione innaturale sotto il peso del portiere italiano. Donnarumma, visibilmente turbato dopo l'accaduto e lo scontro peraltro involontario, è poi stato più volte fischiato dal pubblico dell'Atlanta Stadium.

In campo

Nel primo tempo è il Psg a partire meglio e rendersi pericoloso con il giovane Doué. Ma i tedeschi reagiscono: colpo di tacco di Pavlovic per Olise che calcia debolmente. E' di Kvaratskhelia la prima vera occasione da rete: il georgiano, servito da Hakimi, spreca calciando sull'esterno della rete. Ci provano anche Fabian Ruiz e Hakimi. Al 27' Kane serve Olise che impegna in diagonale Donnarumma. Al 33' esce Stanisic per un problema muscolare ed entra Boey. Al 39' Kane fiore l'incrocio con un colpo di testa su cross di Coman. Poi è Donnarumma a fermare Musiala su passaggio di Pavlovic. poche azioni dopo l'infortunio dell'attaccante del Bayern. Nella ripresa i bavaresi partono all'attacco. La partita ha continui capovolgimenti di fronte. Il Psg spinge: Barcola si fa parare una conclusione semplice da Neuer. All'8' Coman di rimessa ha campo libero e impegna Donnarumma in diagonale. Al 16' ci prova Olise. Al 25' entra Dembelé per Barcola e al 29' Neuer perde palla sulla propria trequarti con Dembele che calcia praticamente a porta vuota ma il pallone va fuori di poco. Al 33'' il gol che decide la partita: Kane si fa rubare palla a centrocampo, palla a Doué che si libera di un uomo e calcia debolmente sul primo palo prendendo però Neuer in controtempo. Al 34 il Psg finisce in 10: rosso diretto a Pacho per un brutto fallo. La semifinale si giocherà mercoledì al MetLife Stadium di East Rutherford/New York.

