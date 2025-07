In semifinale il Real Madrid dei due Garcia e di Courtois 

Il Mondiale per Club ha le quattro semifinaliste e, assieme a Fluminense, Chelsea e Psg, non poteva mancare il Real Madrid. Al Metlife Stadium (New Jersey) gli spagnoli hanno battuto il Borussia Dortmund per 3-2, in una gara che sino al 90’ hanno controllato senza patemi. In vantaggio dopo 10’ con il baby bomber Gonzalo Garcia (quarta rete in cinque gare), hanno raddoppiato al 20’ con un altro Garcia, l’esterno Fran.

La squadra di Xabi Alonso non ha corso grandi rischi e il tecnico nel finale ha dato un po’ di tregua a Bellingham e Vinicius Jr., inserendo Modric e Mbappè, poi anche Rodrygo. Ed è stato il brasiliano a dare a Rudiger la palla del 3-0, mancato da due passi. Forse ripensando all’occasione mancata, nel primo dei 5’ di recupero il tedesco ha mancato il rilancio mettendo Beier in condizioni di segnare: 2-1. Il tempo di riorganizzarsi e Arda Guler ha offerto a Mbappè un delizioso cross che il francese ha messo in porta in mezza rovesciata: 3-1. Tutto finito? Neanche per sogno: la difesa merengue si è fatta infilare in velocità e Huijsen trattiene Guirassy: rigore e rosso per l’ex Juve e Roma che si dispera perché salterà la semifinale con il Psg. L’attaccante della Guinea trasforma al 98’ ma non è finita. C’è tempo per un ultimo assalto, la difesa madrilena concende il tiro a botta sicura da 12 metri a Sabitzer e Courtois deve compiere una parata prodigiosa per blindare la vittoria che vale la semifinale mondiale di mercoledì, sempre a New York.

