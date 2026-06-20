La Pro Loco di Cabras, nata lo scorso marzo dopo un'assenza di tanti anni, inizia ufficialmente la sua attività: pochi giorni fa, infatti, il Comune ha deciso di stanziare 35 mila euro. Queste risorse saranno destinate dall'associazione, guidata dal presidente Evaristo Sforza, all'organizzazione di diversi eventi culturali nel centro storico del paese.

La Pro Loco si occuperà dell'organizzazione, ad esempio, dei due concorsi musicali che si terranno nelle piazze del centro storico: il "Cover Band Contest" e il concorso canoro "Stelle del Sinis". Per un totale di nove serate. Eventi che ogni anno attirano tante presenze. Sul sito istituzionale del Comune sono presenti tutte le informazioni per partecipare. Ma non solo. La Pro Loco è al lavoro anche per organizzare altre serate enogastronomiche con l'obiettivo di far trascorrere serate piacevoli ai vacanzieri, ma anche ai cittadini di Cabras.

«Siamo pronti per scendere in campo - ha dichiarato Salvatore Madau del direttivo - a breve, in collaborazione con il Comune, renderemo pubblico il programma con tutte le date».

Madau poi fa il punto sull'associazione: «Ci siamo insediati tre mesi fa e i tesserati sono già 140, un risultato più che positivo, direi. Cabras aspettava la Pro Loco da tanto tempo e ora finalmente ci siamo».

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