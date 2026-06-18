Affacciato su uno dei tratti più fascinosi della costa orientale della Sardegna, l'Arbatax Park Resort si apre alla natura e invita all'esplorazione. Qui, il soggiorno permette una serie di esperienze all'aria aperta così da entrare in contatto con il territorio dell'Ogliastra.

I paesaggi più caratteristici rispecchiano la macchia mediterranea, punti panoramici che osservano il mare e sentieri che si snodano tra rocce e vegetazione accompagnano gli ospiti alla scoperta dell'ambiente attraverso delle interessanti escursioni.

Tra queste spicca l'uscita in jeep sull'altopiano del Golgo attraverso le montagne dell'entroterra ogliastrino fino a raggiungere un paesaggio di ampi orizzonti e silenzi profondi. Un'esperienza tutta da vivere che offre anche l'occasione di avvicinarsi alle tradizioni locali con un pranzo preparato da un pastore sardo.

Per chi preferisce muoversi a piedi, il Sentiero Selvaggio Blu è uno degli itinerari più suggestivi d'Italia. I suoi circa 50 chilometri attraversano il Supramonte di Baunei e costeggiano il Golfo di Orosei, alternando falesie, grotte e tratti di natura mediterranea. Lungo il percorso si incontrano le spiagge più iconiche della Sardegna, tra cui Cala Luna, Cala Sisine e Cala Goloritzé.

L'escursione al Canyon di Gorropu è tra le più richieste. Si cammina tra le imponenti pareti di una profonda gola scavata dall'acqua nel corso dei millenni. Qui, la natura più libera incontra la geologia e la storia del territorio, offrendo una prospettiva diversa sull'entroterra sardo.

L'esperienza outdoor dell'Arbatax Park Resort passa anche attraverso un'ampia proposta di attività sportive che diventano opportunità per immergersi nel paesaggio da una prospettiva diversa. Accanto agli sport acquatici come snorkeling, kayak e stand up paddle, il resort mette a disposizione campi da tennis e padel, percorsi trekking e attività fitness all'aperto. Le proposte sono pensate per gli amanti dei momenti di relax che non rinunciano al movimento.

Un'attenzione è dedicata al tennis grazie alla collaborazione con Sunball Tennis, una realtà specializzata nella gestione di scuole tennis all'interno di resort internazionali. Le attività sono rivolte sia ai principianti sia ai giocatori esperti, e comprendono lezioni individuali e collettive con istruttori qualificati. Anche gli sportivi più giovani trovano il loro spazio grazie a delle iniziative come il Cagliari Calcio Summer Camp, che propone momenti sportivi e formativi seguiti da tecnici specializzati.

A completare il programma ci sono i servizi nati in collaborazione con LongAge, orientate al benessere e alla longevità attraverso percorsi che uniscono il movimento all'equilibrio e alla cura di sé. In questo scenario così variegato, l'attività fisica si inserisce, dunque, in maniera naturale nel paesaggio e contribuisce a creare un'esperienza fatta di dinamismo, contatto con la natura e relax.

Per maggiori informazioni, visitare il sito arbataxpark.com

© Riproduzione riservata