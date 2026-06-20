Mondiale da dimenticare per la Turchia guidata da Vincenzo Montella, che nel girone D dopo la brutta sconfitta all'esordio contro l'Australia cade anche nella seconda partita contro il Paraguay e viene eliminata dai Mondiali.

Sorprendente la vittoria dei sudamericani, che pur giocando l'intera ripresa in dieci contro 11 riescono a chiudere sull’1-0 realizzato da Galarza al 2’.

«Abbiamo cambiato un attaccante e poi dopo venti minuti ne abbiamo messo un altro – le parole di Montella dopo la sconfitta – . Se vogliamo parlare oggettivamente io non ho niente da rimproverare alla squadra, ha valore ancora più importante oggi perché hanno fatto due prestazioni di grandissimo livello, calciando 65 volte verso la porta. Concedendo pochissimo e l'avversario è riuscito a segnare. Il destino non è stato dalla nostra parte. Mi dispiace tantissimo per il popolo turco perché aveva grandi aspettative. Mi dispiace per il Presidente che ci ha sostenuto sempre, in ultimo ma non per ultimo mi dispiace per i calciatori».

Sorride invece Carletto Ancelotti per la prima vittoria al mondiale dei verdeoro, che battono Haiti 3-0 nella seconda giornata del girone C. A segno Cunha (doppietta) e Vinicius. Nello stesso gruppo, il Marocco vince contro la Scozia 1-0 con un gol di Saibari.

Buona prova anche per gli Stati Uniti che nel girone D battono 2-0 l'Australia e ipotecano con un turno di anticipo la qualificazione ai sedicesimi di finale.

(Unioneonline)

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