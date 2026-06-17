È prossima a Cagliari l’apertura di “Luce Eterna”, un nuovo spazio pensato per offrire alle famiglie un servizio di accoglienza, raccoglimento e commiato in un ambiente elegante, riservato e confortevole.

Il progetto nasce dall’esperienza maturata in oltre quattordici anni di attività nel settore funebre, durante i quali l’azienda ha consolidato il proprio rapporto con il territorio attraverso un lavoro costante, fondato su attenzione, rispetto e vicinanza alle famiglie.

A testimoniare questo percorso sono le oltre 1.250 recensioni positive ricevute, gli oltre 70 contratti di previdenza funeraria depositati presso gli uffici e una media di oltre 200 servizi funebri gestiti ogni anno.

Con “Luce Eterna” l’obiettivo è ampliare ulteriormente la qualità dell’offerta, mettendo a disposizione della comunità un servizio curato, discreto e in grado di accompagnare le famiglie in un momento particolarmente delicato.

L’inaugurazione del nuovo progetto sarà annunciata prossimamente.

Informazione promozionale a cura di Agenzia Funebre Don Bosco

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