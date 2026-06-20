Mentre organizza per domani, domenica 21 giugno, una giornata di volontariato ecologico lungo le strade che conducono alle aree archeologiche della Tomba dei Giganti di Li Conchi e di Li Muri, nonché a Baja Sardinia, nella zona del parcheggio Acquadream, il Comitato Amici a Difesa dell’Ambiente pensa anche ai rischi derivanti dall’attraversamento delle strade da parte della fauna selvatica.

Negli ultimi anni, scrive il Comitato, «si è registrato un incremento degli attraversamenti lungo diversi tratti stradali del territorio comunale, con conseguenti rischi per l’incolumità degli automobilisti e per gli animali stessi. Tale fenomeno risulta particolarmente evidente nelle ore notturne e nei periodi di maggiore mobilità turistica. Alla luce di quanto sopra, il Comitato propone al Comune l’adozione di catarifrangenti antiattraversamento da installare lungo i tratti viari maggiormente esposti al rischio. Tali dispositivi, già impiegati con successo in numerosi Comuni italiani ed europei, sfruttano la riflessione dei fari dei veicoli per creare una barriera luminosa percepita dagli animali, inducendoli a non avvicinarsi alla carreggiata. Studi tecnici evidenziano una riduzione significativa degli incidenti nei tratti dotati di tali sistemi».

L’intervento proposto, conclude il Comitato Amici a Difesa dell’Ambiente, «rappresenta una misura concreta, rapida e a costi contenuti, in grado di migliorare la sicurezza stradale, ridurre il numero di sinistri e contribuire alla tutela ambientale del Comune di Arzachena».

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