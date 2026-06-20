Per il nuovo Consiglio Comunale di San Nicolò d'Arcidano, che si è insediato ieri sera, una sala conferenze gremita di cittadini. Il sindaco Davide Fanari, rieletto per la seconda volta, ha pronunciato il giuramento e comunicato all'assemblea la composizione della Giunta comunale, tra applausi e anche qualche pizzico di emozione.

Emanuele Cera, è stato nominato vice sindaco e assessore ai Servizi Sociali, Politiche della Famiglia, Servizi alla Persona, Sanità, Sport e Decoro Urbano. Per Cera, consigliere regionale dei fratelli d’Italia, si tratta della settima legislatura. Già dal lontano giugno del 1990 sedeva per la prima volta nei banchi del Consiglio Comunale di San Nicolò. Sette legislature vissute sempre tra i banchi della maggioranza. Cera ha ottenuto 415 voti validi su 1.019 di preferenze espressi e 1180 totali alla lista, ciò vuol dire che un elettore su quattro ha scelto lui.

Guido Murtas è invece il nuovo assessore al Turismo e Valorizzazione del Territorio, Patrimonio, Ambiente e Formazione Professionale. Carla Serpi, è la nuova assessora alla Cultura, Pari Opportunità, Biblioteca, Attività Produttive, Commercio e Artigianato, Innovazione Digitale e Trasparenza. Mentre l'assessora Alessia Mura, si occuperà di Pubblica Istruzione, Eventi e Spettacoli, Tempo Libero, Rapporti con le Associazioni e i Comitati.

Nel corso della riunione sono stati eletti presidente del Consiglio Danilo Zedda e vice presidente Bruno Murtas. Ed è stato nominato il capo gruppo, Riccardo Pala, 21 anni, il consigliere più giovane.

© Riproduzione riservata