In occasione di Wine Street Experience Sardegna, Craf da Banana ospita una serata esclusiva dedicata all'incontro tra alta cucina, cultura del territorio e mixology contemporanea. Un appuntamento che metterà al centro alcune delle eccellenze più rappresentative dell'Oristanese e della Sardegna attraverso un percorso che unisce gastronomia, vino, cocktail e musica dal vivo.

Protagonista della serata sarà il Vernaccia di Oristano DOC, primo vino a Denominazione di Origine Controllata della Sardegna e simbolo della tradizione enologica locale. Celebre per i suoi profumi di mandorla e il suo carattere unico, il Vernaccia sarà interpretato in una veste inedita attraverso una selezione di signature cocktail e drink contemporanei.

Negli ultimi anni il mondo della miscelazione d'autore ha riscoperto vini e ingredienti della tradizione come elementi capaci di conferire personalità e riconoscibilità ai cocktail. In questo contesto il Vernaccia si presta a nuove interpretazioni che ne esaltano le caratteristiche aromatiche, offrendo un modo diverso di apprezzare una delle più importanti espressioni dell'enologia sarda.

Il percorso degustazione sarà costruito attorno alla Bottarga di Cabras proposta dalla Famiglia Spanu di Gusti Pregiati, realtà da anni impegnata nella valorizzazione di uno dei prodotti più iconici della laguna oristanese. Accanto alla bottarga sarà protagonista anche il tonno rosso della tonnara Althunnus di Portoscuso, eccellenza della tradizione marinara sarda riconosciuta ben oltre i confini dell'isola.

Le materie prime saranno interpretate dallo chef Mattia Pippia attraverso una serie di preparazioni studiate per dialogare con i cocktail e con le diverse espressioni del Vernaccia, creando un percorso capace di unire tradizione e innovazione. L'obiettivo sarà valorizzare ingredienti d'eccellenza attraverso accostamenti equilibrati e contemporanei, nel rispetto della materia prima.

Particolare attenzione sarà dedicata anche all'esperienza di Cantina Serra 1924. La giovane visione di Luca Serra ha infatti portato all'avvio di un progetto di affinamento del Vernaccia in anfore di terracotta, una scelta che unisce ricerca, innovazione e rispetto della tradizione.

A raccontare il territorio attraverso il vino sarà inoltre la Cantina del Rimedio, che porterà in degustazione alcune delle proprie produzioni. In un momento in cui il turismo enogastronomico rappresenta un importante strumento di promozione territoriale, iniziative come questa vanno oltre la semplice esperienza gastronomica. L'incontro tra produttori, chef, bartender e consumatori diventa infatti un'occasione per raccontare il territorio attraverso le sue eccellenze, valorizzando competenze e tradizioni locali.

La serata vuole dimostrare come innovazione e tradizione possano convivere e rafforzarsi reciprocamente. Da un lato la tutela di prodotti che rappresentano la storia e l'identità della Sardegna, dall'altro la capacità di reinterpretarli attraverso linguaggi contemporanei, avvicinando nuovi pubblici alle eccellenze del territorio.

Ad accompagnare l'esperienza sarà la musica live in stile jazz di Giorgio Crobu, artista di fama internazionale, che contribuirà a creare un'atmosfera elegante e coinvolgente, completando un percorso sensoriale capace di unire gusto, cultura e convivialità.

L'appuntamento si inserisce nel programma di Wine Street Experience Sardegna e conferma la volontà di promuovere le eccellenze locali attraverso eventi che sappiano raccontare il territorio in maniera autentica, offrendo al pubblico un'esperienza immersiva tra sapori, storie e tradizioni della Sardegna.

Informazione promozionale a cura di Craf da Banana

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