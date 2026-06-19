La sala Filippo Canu di Porto Torres, ospiterà sabato 20 giugno alle 18, la conferenza organizzata dal Rotaract Club Porto Torres dal titolo “Dov’è sempre sole”, un incontro sul tema della prevenzione e sugli aspetti psicologici legati al vivere accanto ad un paziente oncologico, ricordando come prima di essere paziente ogni persona sia un essere umano. Un progetto di solidarietà e di umanità, conclusivo di un anno di attività Rotaract dedicato ad Antonella Piras, recentemente scomparsa a causa di un tumore. Alla conferenza saranno presenti l’oncologo Gianni Sanna e la psicologa Valeria Vezzoso, professionisti sui temi della prevenzione e sull'aspetto psicologico di coloro che si curano e vivono vicino e a continuo contatto con un malato oncologico. L’intero ricavato della conferenza verrà devoluto al progetto dell’anno “Dove è sempre sole” che si è posto l’obiettivo, in un anno solare, di raccogliere una cifra importante per aiutare, tramite una donazione, il reparto Oncologico dell’Ospedale di Sassari.

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