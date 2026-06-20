È stata trainata a Porto Torres la nave Gnv Azzurra dopo l'incendio divampato nella sala macchine mentre si trovava al largo di Senetosa, nel sud della Corsica. Lo riferiscono CorseMatin e altri media francesi. Le fiamme sono state subito domate e nessuno tra le 876 persone a bordo, tra cui 673 passeggeri e il resto membri dell’equipaggio, è rimasto ferito. La nave era in viaggio tra la Sardegna e Genova.

A bordo sono intervenuti quattro specialisti del SIS 2A (il servizio Vigili del Fuoco della Corsica del Sud) per monitorare la situazione e mettere in sicurezza l'area. Le loro rilevazioni termiche hanno confermato l'assenza di rischio di riaccensione dell'incendio.

La nave, priva di propulsione a seguito dell'incidente, è stata infine rimorchiata questa mattina, intorno alle 6:30, verso il porto di Porto Torres.

Il caso è di competenza delle autorità marittime francesi in collegamento con la centrale operativa della Capitaneria di Roma.

(Unioneonline)

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