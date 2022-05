Athena.it è sulla scena dei servizi digitali innovativi da ben trenta anni. Al passo con la trasformazione dei tempi, dal 1988 si impone tra le prime aziende sarde nel mercato dell'Information Communication Tecnology a favore delle PA e delle PMI. Il suo operato è ben saldo nel territorio sardo con uno sguardo nazionale sempre più deciso. La continua ricerca, l'attenzione verso la migliore qualità del risultato e la realizzazione di soluzioni plasmabili per i molteplici clienti: rendono l'azienda professionale di alto profilo qualitativo. Athena.it in tutti questi lunghi anni è maturata nella ricerca, conoscenza e nell'evoluzione. Ecco che ci si trasforma in meglio da Athenasardegna.it ad Athena.it, mantenendo ben salde le autentiche radici, ma volgendo lo sguardo verso un respiro più nazionale.

Una recente e rinnovata identità grafica e un nuovo nome evidenziano il cambiamento e l'ampliamento di vedute sostenute da un brand dalla chiara affidabilità, avanguardia e progresso.

Quattro le sedi presenti in Sardegna: Sassari, Olbia, Cagliari e Ottana e un gruppo di lavoro con oltre sessanta figure al servizio di distinti ambiti di intervento ad elevata qualità di assistenza, come i servizi cloud, sviluppo di software e app, desktop remoto, solo per citarne pochi.

Il processo di mutamento delle esigenze dei clienti è rapido e volitivo: seguirne l'andamento e, addirittura, anticiparlo diventa regola per fare sempre meglio e ottenere la giusta autorevolezza nel mercato.

Tra le nuove sfide da vincere vi è senza dubbio la volontà di dare una risposta concreta all'input del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) in materia di salute e al suo affanno. Dopo aver superato circostanze faticose degli ultimi due anni a seguito della pandemia, le necessità incalzano e nello specifico risulta, oggi più che mai, vitale: rafforzare le prestazioni sul territorio e rendere protagonista l'assistenza domiciliare per alleggerire l'organigramma di primo intervento nella cura. Ecco che la telemedicina si pone come obiettivo futuro e quale migliore occasione di sviluppo di nuovi meccanismi se non con investimenti disponibili e ben orientati. Athena.it si pone proprio come fine ultimo quello di arricchire il ventaglio di possibilità fruibili in virtù di un cambiamento positivo. Al contrario, i problemi enormi, resterebbero immutati e, semmai fosse possibile, aumenterebbero nella più dilagante confusione.

ADIFACILE: l’innovazione

Distanziandosi proprio dalla incertezza di intenti e a favore di un preciso percorso da seguire la soluzione di Athena.it si chiama ADIFACILE presentata di recente e con ottimo riscontro all'Exposanità, tenutosi a Bologna.

ADIFACILE è una piattaforma inclusiva, web e mobile, per la gestione di coloro che operano nel campo socio-assistenziale, educativo, socio-sanitario. Alla Fiera Internazionale della Sanità da subito si è cercato di farsi promotori di un radicale mutamento che coinvolga una immersiva gestione operativa e amministrativa dalla massima qualità di assistenza. Ecco che i metodi datati cedono il posto alla digitalizzazione e ai suoi strumenti intuitivi e accessibili ad ogni dispositivo.

ADIFACILE si propone come soluzione rivoluzionaria e lo fa con un carattere smart e una pianificazione completa delle attività inserite nel processo assistenziale.

Nulla è lasciato al caso.

"Investire sull'assistenza domiciliare e dotarla di strumenti digitali innovativi che possano migliorare i servizi a favore dell'utente finale è la missione da cui nasce ADIFACILE" - sottolinea Marco Cossu, GM di Athena.it.

Il progetto digitale di Athena.it è la soluzione che anticipa un modello nuovo di assistenza a domicilio. Lo fa seguendo delle concrete caratteristiche di tracciabilità dei numeri (fatturazione, rendicontazione, gestione commesse), e di automatizzazione dei processi complessi condividendo calendario, archivio dati, gestione meeting, riferimenti customizzati, tutto garantendo un alto livello di qualità dell'assistenza.

Il budget sarà meglio utilizzato in una dimensione di interconnessione tra operatività e burocrazia attraverso una sola piattaforma. Il risultato volge alla centralità dell'utente, al minor errore manuale e alla maggiore qualità delle prestazioni rese disponibili.

L'ambiente multi-servizio in cui si sviluppa ADIFACILE è congeniale per enti, cooperative di tipo A (centri sociali per anziani, case famiglia, centri sanitari), agenzie di infermieri e badanti, Comuni che necessitano di un pregiato livello di qualità assistenziale.

L'assistenza domiciliare in Italia è attenta al progresso e alle sue proposte.

"Nel DNA della sanità territoriale vi è di certo la cura a domicilio come strumento imprescindibile a favore del futuro." - ricorda Marco Cossu.

https://www.athena.it/?utm_campaign=cp1

© Riproduzione riservata