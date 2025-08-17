Scudo europeo per l’Ucraina Trump, mediazione difficile 

Quella di Donald Trump, oggi alla Casa Bianca, sarà una mediazione difficile per fermare la guerra in Ucraina scatenata da Mosca più di tre anni fa. Dopo il vertice, venerdì in Alaska, con Vladimir Putin, il presidente degli Stati Uniti incontrerà oggi Zelensky e una delegazione Ue e Nato. Ci sarà anche Giorgia Meloni. Ieri a Bruxelles Ursula von der Leyen ha accolto il leader ucraino e, in videoconferenza, con i leader europei, ha concordato la linea: nessuno tocchi di confini ucraini.

l alle pagine 4, 5